我是廣告 請繼續往下閱讀

三媽臭臭鍋4/1起漲價！全面調漲20元：最貴一鍋衝上200元

因應人力、食材成本上升，將自4月1日起調整鍋物售價，全品項鍋物將調漲20元。

最便宜的150元「大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋與泡菜鍋」皆調高為170元；180元的番茄鍋則調升至200元，站上200元大關，平均漲幅約落在11%～13%間。

▲三媽臭臭鍋宣布漲價，因應人力、食材成本上升，將自4月1日起調整鍋物售價，全品項鍋物將調漲20元。（圖／三媽臭臭鍋鹽水店臉書）

三媽臭臭鍋價格回不去！眾淚憶：當年只要80元

台灣平價小火鍋「三媽臭臭鍋」深受全台老饕喜愛，在全台擁有數百間門市，但近日三媽臭臭鍋宣布，，讓不少老饕崩潰。三媽臭臭鍋宣布漲價，無疑象徵著庶民最愛的百元小火鍋不再平價，也象徵物價飛漲的時代仍持續影響消費者。連鎖小火鍋品牌「三媽臭臭鍋」以百元小火鍋聞名，但總公司近日宣布，根據三媽臭臭鍋加盟店提到，已經連續3年都沒有調漲價格，但食材、消耗品、人力成本、瓦斯、水電費都在上升，為了維持良好服務，只好選擇漲價反映成本。本次售價調整涵蓋9大基本鍋物，三媽臭臭鍋漲價消息一出，也讓許多死忠粉絲坦言，學生時代三媽臭臭鍋一鍋最便宜只要80元，如今不斷翻倍漲，感嘆價格早已回不去，「到底要漲幾次，料還越來越少！」、「已經不平價了」。但也有顧客持不同看法，認為在現在小火鍋價位動輒破200、300元，以三媽臭臭鍋來說，在小火鍋界還是處於平價地位。據了解，三媽臭臭鍋主打低價、平價小火鍋，特色為臭豆腐加上大腸的「臭上加臭」，全盛時期分店高達500家，最初由創辦人張宗陽在面臨經濟困境時，在夜市看到清蒸臭豆腐受到啟發，決定將臭豆腐與火鍋結合，推出「大腸臭臭鍋」。張宗陽為了感戴丈母娘的支持，將其外號「三媽」作為店名，第一家店位於彰化縣員林鎮中山南路，開店僅一週即申請專利。三媽臭臭鍋「大腸臭臭鍋」推出後大受好評，靠著口碑相傳，主打投資少、免裝潢，讓加盟店如雨後春筍冒出，成為台灣知名平價連鎖火鍋品牌。