Netflix 超人氣真人版影集《航海王》第2季目前已經上線，並宣布將在全球舉辦13場粉絲特映與主題活動，包含「台灣」，今（14）日白色情人節將在高雄舉辦盛大的「草帽海賊大遊行」，還將合體大甲鎮瀾宮媽祖一同出發，昨（13）日彩排畫面也流出，《NOWNEWS》整理遊行路線、時間表與隊伍順序、交通資訊、交通管制等一次看。
Netflix 官方選於今（14）日在高雄舉辦「草帽海賊大遊行」，這也是全球巡迴活動的壓軸場次之一，屆時將邀請全台粉絲穿上最帥氣的海賊裝扮，齊聚港都，慶祝這趟前往偉大航道的冒險旅程。並公布活動最新亮點將有大甲鎮瀾宮媽祖一同出發遊行，高雄流行音樂中心也在Threads搶先披露少部分綵排畫面，讓粉絲們可以率先稍稍看一下。
日期：3月14日(六)
集合地點：高雄港
遊行路線：海邊路與成功二路交叉口（起點，近高雄展覽館）→高雄港16號碼頭（終點）
時間表：
15:00 隊伍出發
15:30 閉幕秀–迎接夥伴喬巴
16:00-20:00 自由打卡拍照
隊伍成員與順序：鎮瀾宮媽祖&護航隊伍 → 草帽海賊團&黃金梅利號 → 巨鯨拉布 → 小花園巨人 → 海軍本部 → 全台海賊隊伍
▲真人版影集《航海王》團隊規劃3月14日則將在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，遊行路線、交通資訊一覽。（圖／Netflix提供www.facebook.com/netflixtw）
🟡媽祖護航！「草帽海賊大遊行」交通資訊：
集合地點為海邊路與成功二路交叉口，鄰近地標為高雄展覽館，建議搭輕軌、高雄捷運都可抵達。
📍搭乘輕軌：至光榮碼頭站，步行15分鐘
📍搭乘高雄捷運：至「三多商圈站」，再步行10分鐘
🟡媽祖護航！「草帽海賊大遊行」交通管制：
高雄市交通局表示，配合活動舉辦，3月13日及3月14日周邊道路將實施交通管制，範圍包含海邊路(成功路至苓安路)、永平路(苓安路至海邊路)、苓南前路(苓安路至海邊路)及永泰南路(永成路至海邊路)，請用路人依現場交通指揮配合改道行駛。
資訊來源：Netflix 、大甲鎮瀾宮、高雄市交通局
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日期：3月14日(六)
集合地點：高雄港
遊行路線：海邊路與成功二路交叉口（起點，近高雄展覽館）→高雄港16號碼頭（終點）
時間表：
15:00 隊伍出發
15:30 閉幕秀–迎接夥伴喬巴
16:00-20:00 自由打卡拍照
隊伍成員與順序：鎮瀾宮媽祖&護航隊伍 → 草帽海賊團&黃金梅利號 → 巨鯨拉布 → 小花園巨人 → 海軍本部 → 全台海賊隊伍
▲真人版影集《航海王》團隊規劃3月14日則將在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，遊行路線、交通資訊一覽。（圖／Netflix提供www.facebook.com/netflixtw）
🟡媽祖護航！「草帽海賊大遊行」交通資訊：
集合地點為海邊路與成功二路交叉口，鄰近地標為高雄展覽館，建議搭輕軌、高雄捷運都可抵達。
📍搭乘輕軌：至光榮碼頭站，步行15分鐘
📍搭乘高雄捷運：至「三多商圈站」，再步行10分鐘
🟡媽祖護航！「草帽海賊大遊行」交通管制：
高雄市交通局表示，配合活動舉辦，3月13日及3月14日周邊道路將實施交通管制，範圍包含海邊路(成功路至苓安路)、永平路(苓安路至海邊路)、苓南前路(苓安路至海邊路)及永泰南路(永成路至海邊路)，請用路人依現場交通指揮配合改道行駛。