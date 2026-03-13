我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市室內設計裝修商業同業公會「第十五屆第二次會員大會」，會中除回顧公會年度推動成果，也說明多項教育培訓與產業交流規劃，展現公會凝聚設計產業力量、推動專業發展的決心。（圖／翻攝畫面）

高雄市室內設計裝修商業同業公會12日舉辦「第十五屆第二次會員大會」，由理事長駱漢隆主持，邀集全國各室內裝修公會理事長與多位貴賓出席，共同關注室內設計裝修產業發展與未來政策方向。會中除回顧公會年度推動成果，也說明多項教育培訓與產業交流規劃，展現公會凝聚設計產業力量、推動專業發展的決心。駱漢隆表示，公會多年來持續推動各項年度活動，其中每年9月舉辦的「高雄建材展」已成為南台灣重要產業盛事，今年邁入第13年。即使在疫情期間，公會仍持續舉辦展覽活動，希望透過展覽平台串聯設計師、設計公司與建材廠商，讓業界能接觸最新產品與產業資訊，同時也讓民眾了解室內設計與裝修的重要性，進一步提升生活品質，這也是公會長期秉持的理念。駱漢隆指出，公會十多年來在歷屆理事長與理監事努力下，持續推動產業知識傳承與專業培訓，透過開課與教育訓練培養更多優秀設計人才。今年公會也完成購置新辦公大樓，未來將作為教育訓練與產業交流的重要基地，預計今年5月底完工啟用。未來將持續透過展覽、論壇與教育訓練等方式促進產業交流，並深化專業人才培育，攜手產業與政府共同推動室內設計裝修產業穩健發展。中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫表示，3月21日將舉辦室內裝修法律論壇，邀請產官學界專家共同探討室內裝修定型化契約及相關制度議題。他也肯定高雄市室內設計裝修商業同業公會長期推動產業交流與專業培訓，為南部室內裝修產業發展扮演重要角色。期盼透過專業交流促進制度完善，兼顧消費者權益與產業發展。總統府國策顧問、毅太企業董事長洪團樟致詞時表示，室內裝修產業在台灣經濟發展中扮演重要角色，全台30年以上老屋改造需求龐大，從設計、水電到工程施工形成完整產業鏈，帶動相關產業發展。面對市場上出現的裝修糾紛與「裝潢蟑螂」問題，室內裝修公會在產業自律與專業把關上更顯重要。