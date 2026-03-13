冷空氣減弱！明（14）日白色情人節好天氣，除了清晨是未來一周最冷時機點，局部低溫探8度外，白天開始回溫、水氣也少，好天氣一路持續到下周五，新一波東北季風影響，北部、宜蘭降溫，轉為濕涼有雨的天氣型態。

中央氣象署預報員黃恩鴻預報指出，週六冷空氣減弱，不過清晨受到輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，白天晴到多雲，日夜溫差大；周日天氣差不多，氣溫再略上升，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，不過東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

▲周日各地大多為晴到多雲，不過東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
下周持續好天氣！周五開始有新一波東北季風

好天氣持續到下周，下周一、下周二各地晴到多雲，各地晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大；下周三、下周四各地晴到多雲，天氣舒適，迎風面東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨。

下周五又變天！新一波東北季風增強，北部、宜蘭氣溫變涼，迎風面桃園以北、東部、恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

未來溫度趨勢，周六清晨將是未來一周最低溫的時間，中部以北到宜蘭低溫11度至13度，南部、花東地區15度至17度，高雄以北有10度以下低溫機會，竹苗最冷探8度低溫。

▲周六清晨將是未來一周最低溫的時間，局部低溫下探8度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署
 

