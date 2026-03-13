我是廣告 請繼續往下閱讀

委國、伊朗接連被美國攻擊 學者估不會改變中國低價傾銷

台灣2月即便工作天數僅有14天，但是訂單並沒有出現銳減，製造業採購經理人指數（PMI）連續5個月擴張，增加至58.5%。中經院評估，即便中東戰爭恐讓國際燃料成本上升，但科技貨品現階段國際訂單需求仍旺盛，再加上政府有透過油價平穩機制來調控價格，短期影響有限，但長期高檔將會對於國內物價有壓力。中經院副研究員陳馨蕙報告，即便今年2月因農曆假期及228連假，但是國內產業訂單並未因此下滑，尤其是在於電子光學產業在半導體、AI接單不斷，這也是因為客戶存貨偏低，持續出現拉貨效應。展望未來，農曆年期間電子暨光學產業接單仍持續熱絡，帶動相關供應鏈產業對未來景氣看法趨於樂觀，全體製造業之未來六個月展望指數續揚3.1個百分點至64.1%，為2022年3月以來最快擴張速度。中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，現階段有新增訂單持續往上、原物料價格兩個現象。訂單反映是客戶的存貨還是不足，這牽涉到戰爭預期心理、年初冬季就業不佳，以及對於新關稅的預期；而原物料成長高漲，也不可能全由製造業吸收。他也指出，台灣產業習性是「景氣好增加一點人力，景氣不好就大規模裁員」，而近期國內人力僱用狀況，都可以看到願意擴張到3至6個月以後，顯示對於未來預期然而這次數據並未納入美伊戰爭對全球影響，中經院長連賢明說，自己剛從美國回來，美國油價已經漲到5美元、6美元，台灣漲幅還相當有限，那是因為中油平穩機制有去吸收漲幅，短時間還有辦法因應，但若長期維持高檔，就很難持續去撐，造成物價壓力。另外，白宗城也補充，杜拜是重要飛機轉機據點，這次受到戰爭有出現3至5天延宕，增加空運運費成本約2成至3成，但對電子業來說，這個只占總成本的1%、2%，但對自動化設備廠商，就可能影響到1成左右。海運則經由新冠肺炎疫情時期就經過試煉，只要透過非洲好望角路線，也不至於造成恐慌。媒體詢問，台灣傳產長期深受中國低價傾銷所害，美國今年1、2月接連攻擊委內瑞拉、伊朗等中國重要原油國，勢必墊高中國燃料及原物料成本，這是否有辦法改變中國低價傾銷策略，讓國內傳產有機會喘息？對此，中研院經濟所研究員簡錦漢回應，應該不會有影響，即便委內瑞拉、伊朗無法賣便宜石油給中國，俄羅斯還是可以持續賣出。況且這樣的程度還不會影響到中國產業政策方針，況且中國現在依賴高科技、AI及電動車產業，石油價格部會改變這塊領域。連賢明也認為，即便中國可能因此被迫做出改變，也不會是短時間內可以看到，認為需要一定時間發酵。換言之，美國難以透過攻擊委內瑞拉、伊朗改變中國低價策略。但若伊朗戰爭造成國際油價動盪，但中國產業仍可以然維持低價成本銷售，這也意味接下來台灣傳產將在更高成本持續面臨中國傾銷策略，只會雪上加霜。