我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續，一架美軍KC-135加油機週四在伊拉克西部墜毀，美國中央司令部（CENTCOM）最新證實，機上6名機組人員中確定有4人罹難，中央司令部也再次強調，這起事故與敵方火力或友軍誤傷無關，雖然伊朗軍方之前聲稱KC-135墜毀是遭到親伊朗的民兵組織「伊拉克伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistance in Iraq）飛彈擊落。中央司令部最新在X發文表示，「美國東部時間3月12日下午2點左右，一架美國KC-135加油機在伊拉克西部墜毀。機上六名機組人員中，已有四人確認罹難，救援工作仍在進行中。事故原因正在調查。但可以確定的是，飛機墜毀並非由敵方火力或友軍誤傷造成。罹難者身分將在通知家屬24小時後公佈」。KC-135加油機究竟為何墜毀目前還無法得知，《紐約時報》引述消息人士說法指出，調查人員初步懷疑墜毀原因是飛機在空中遭遇撞擊，KC-135加油機在進行空中加油作業時，與其他飛機之間的距離通常只有幾英尺，且為了避免被敵軍發現，加油往往在夜間進行，增加作業難度。這是美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊以來，第四架墜毀的美軍飛機，之前有3架美軍F-15E戰鬥機在科威特上空被友軍誤擊後墜毀，當時所有機組人員都安全彈射逃生。