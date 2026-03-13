我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，一審宣判日期定在3月26日，妻子陳佩琪以「赴日參加兒子畢業典禮」為由，向法院聲請解除柯文哲的限制出海、出境處分。陳佩琪說24日是兒子的重要日子，希望能與柯文哲一同前往，然而這說法不僅遭到柯文哲在直播節目中「打臉」自爆不想去，知名部落客「Joe的直觀人生」更在臉書發文狠酸，陳佩琪宣稱的「學校邀請」根本是自編自導。部落客「Joe的直觀人生」指出，陳佩琪為了證明自己所言屬實，主動秀出校方的e-mail想自清是受邀出席，沒想到卻是自取其辱。郵件內容顯示這封信並非校方主動寄發的邀請函，而是應申請人要求才出具的證明。Joe的直觀人生直言，這家人恐怕已經名聲遠播，讓日本校方的回覆顯得極為官方且敷衍，信中明確標記「此函是應申請人要求出具」，戳破陳佩琪所謂的「受邀」謊言。信件內容翻譯成中文就是「應申請人要求出具此函，以確認上述資訊供官方參考」，這顯然是陳佩琪主動寫信向學校要來的，而非學校主動邀請，Joe的直觀人生形容這種行為「真的超級丟臉」。隨著一審宣判在即，陳佩琪試圖解除境管的操作最終能否奏效，聲請能不能被法院採納，仍需看法官如何裁定。