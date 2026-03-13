我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦金控今年2月自結合併稅前淨利207.5億元、稅後淨利205.7億元，創下單2月歷史新高紀錄，累計今年前2月合併稅前淨利339.1億元、稅後淨利306.9億元、每股稅後盈餘（EPS）為2.19元。2月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券創單2月及累計前2月獲利歷史同期新高，富邦人壽亦創下單2月獲利歷史同期次高、調整後獲利更創新高紀錄，富邦產險單2月創歷史同期新高紀錄、累計前2月則為歷史同期次高。富邦人壽2026年2月稅後淨利為142.4億元，累計前2月稅後淨利170.5億元。2月調整後獲利219.7億元相較歷年同期稅後淨利，創下最高紀錄，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，本月受惠台股加權指數2月創新高、美債殖利率下跌，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。債市方面，經濟數據好壞參半，聯準會政策進入觀察期，2月份資金回流債市，公債利率走低。富邦人壽以提高經常性收益為目標，並持續做好資金管理，以能彈性因應後續市況變化。匯市方面，受外資匯入帶動，2月美元兌台幣貶值0.7%，後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。台北富邦銀行2月稅後淨利36.6億元，累計前2月稅後淨利85.7億元，較去年同期成長22%，單月及累計獲利皆創歷年同期新高，主要受惠於核心業務獲利動能持續強勁，帶動營收較去年同期成長26%。利息淨收益方面，在放款年增15%及淨利差提升下，累計利息淨收益年增 27%。富邦產險2月稅後淨利8.1億元，累計前2月稅後淨利21.2億元，較去年同期成長79%。在業務表現方面，2月整體簽單保費50.6億元，其中水險單月簽單保費較去年同期成長14%表現最為亮眼，傷健險業務亦展現優於市場的穩健動能，其中旅平險業績2.9億元，創下單月新高紀錄。富邦證券2026年2月稅後淨利12.6億元，累計前2月稅後淨利達29.1億元，較去年同期大幅成長125%，續創2月及累計同期歷史新高。在手續費收入方面，受惠於股市交易量持續放大，1至2月台股日均成交值近9,900億元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長77%與44%。富邦投信2026年2月稅後淨利1.3億元，創歷年2月獲利新高，累計前2月稅後淨利2.8億元，較去年同期成長64%；獲利動能來自總資產管理規模續創新高，達1.3兆元，年成長51%。