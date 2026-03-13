我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WTT世界職業桌球大聯盟重慶冠軍賽於今（13）日進入關鍵次日賽程。台灣桌球一哥、世界排名第7的林昀儒，在男子單打16強賽事中，展現頂尖接發球與前三板實力，以局數3：1（11：3、11：5、6：11、11：7）擊敗中國地主好手周啟豪，順利安抵8強。林昀儒本屆賽事名列男單第6種子，首輪面對世界排名37的瑞典左手名將卡爾森（Kristian Karlsson），雖然首局意外失掉，但小林隨即調整狀態，發揮精準的檯內球控制與幸運分加持，連趕三局完成逆轉，寫下對戰卡爾森5連勝的完美紀錄。晉級16強後，林昀儒迎戰中國聯賽山東魏橋的隊友周啟豪。世界排名22的周啟豪雖具備地主優勢，但兩人生涯僅在2023年果阿球星挑戰賽交手過一次，當時由林昀儒勝出。此次再度交鋒，雙方對彼此球路皆相當熟悉。比賽開局，林昀儒便展現極高的專注度，首局沒給對手太多進攻機會，以11：3強勢先下一城。第二局前段周啟豪雖一度領先，但林昀儒在局中找回節奏，以11：5再下一城，局數取得2：0絕對領先。進入第三局，背水一戰的周啟豪加強防守深度，開局取得3：1領先，並靠著一記刁鑽的正手拍以11：6扳回一局。關鍵第四局，周啟豪乘勝追擊再度領先，但「沉默刺客」在關鍵時刻冷靜應對，打出一波6：2的逆轉攻勢奪回主導權，最終以11：7關門成功，帶走比賽勝利。賽後林昀儒表示，能再次來到重慶參賽感到非常開心。去年他在重慶站止步8強，對於今年的目標，他感性說道：「希望今年能夠再往前進一點點。」林昀儒挺進8強後，對手將是日本內戰宇田幸矢與張本智和之戰的勝方。女單方面，我國一姊鄭怡靜在16強戰遭遇日本選手大藤沙月。雙方激戰四局，鄭怡靜雖然在關鍵局數多次頂住壓力反超比分，但最終仍以9：11、11：3、16：14、11：9不敵大藤沙月，遺憾止步16強。