大樂透第115000035期今（13）日晚間開獎，本期大樂透頭獎1億元，開獎時間在每週二、五晚間20時30分，將透過直播開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月13日（週五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚億萬富翁是不是你！
🟡3月13日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000035期）
大樂透獎號：尚未開出，特別號尚未開出。
49樂合彩：尚未開出。
今彩539：尚未開出。
39樂合彩：尚未開出。
3星彩：尚未開出。
4星彩：尚未開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法速懂！中獎規則、開獎時間一次看
大樂透每注50元，大樂透選號需從選號區01號至49號中，任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上20時截止，大樂透固定於每週二、每週五晚間20時30分透過直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。
倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。根據台彩官網數據，頭獎中獎機率僅1398萬分之一，想要中獎十分不容易。
