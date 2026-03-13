我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員陳宥丞今(13)日在臉書發文，表示近日接獲民眾陳情，台北市動物之家大體室出現令人鼻酸的慘狀。原本應安詳走完生命最後一程的毛孩遺體，因相關焚化標案停擺，導致大量大體在冷藏庫內亂放，黑色垃圾袋一包一包堆疊，高度直逼天花板，猶如雜物被擱置。陳情民眾憂心部分遺體可能已放了好幾個月，陳宥丞痛批完全無視生命尊嚴，讓強調動物友善的台北市蒙上陰影，這對毛孩與飼主都是一種莫大的傷害。針對此亂象，陳宥丞指出背後的結構性問題在於「低價標案的惡性循環」。經團隊調查與訪談資深志工發現，動物之家的焚化業務及醫療藥品標案，長期因預算金額遠低於市場行情，導致廠商投標意願低落而頻頻流標。他進一步反駁動保處「議會擱置預算」的說法，嚴正澄清議會從未阻擋合理的動保預算，問題在於行政機關編列預算與現實脫節，是行政執行力與規劃上的失職，而非議會程序問題。陳宥丞對台北市動保處提出三項要求，包括立即啟動緊急處置機制，處理現有堆積的大體、重新評估並調升符合市場行情的標案預算，以及建立公開透明的招標說明流程。他呼籲蔣萬安市長正視這個問題，強調「亡羊補牢猶未遲也」，市府欠逝去的毛孩一個道歉，更應儘速還給牠們一個體面、尊嚴的終點。