我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續，外交部及我國駐中東地區館處持續採取行動，積極協助有意離境的國人返台。駐以色列代表處於今（13）日清晨成功協助2名國人，搭乘商業航班經希臘及東南亞轉機回國；另有3名短期商旅人士在代表處協助下，由陸路前往約旦，並由駐約旦代表處接手後續離境事宜。此外，駐約旦代表處也於12日及13日順利協助另外3名國人搭機離境，確保僑民安全。以色列自本月8日起有限度開放商業客機起降，卡達機場也在13日起開放部分空域。目前每日約有80架次航班離境，航點涵蓋馬尼拉、首爾、吉隆坡及曼谷等亞洲重要城市。外交部呼籲仍滯留在相關地區、有離境需求的國人，可多加利用商業航班儘速規劃行程，並視情況選擇陸路轉往鄰近國家搭機。外交部提醒，國人應審慎評估前往中東高風險國家的必要性，若因商務需求必須前往，務必保持高度警覺。為了確保駐外館處能在緊急狀況下即時聯繫並提供協助，外交部強力建議出國民眾前往「旅外國人動態網頁」進行登錄，詳實填寫聯絡資訊與行程細節，以保障旅外安全。