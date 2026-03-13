我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南太鉉頻傳負面新聞，現在又因為酒駕恐怕入獄。（圖／翻攝自南太鉉IG）

韓國男團WINNER前成員南太鉉近年才因為吸毒被捕，沒想到他在緩刑中又酒駕上路狂飆182公里，為此檢方認為他前科許多向法院求判1年6個月，為此南太鉉在庭上懺悔，表示自己過去「不成熟又愚蠢」，希望能夠減緩刑期。南太鉉2024年4月27日凌晨在首爾酒後駕車，當時他血液酒精濃度高達0.122%，遠遠超過吊銷駕照標準，更令人唏噓的是，他在限速路段上以時速182公里高速狂飆，最終失控撞上中央分隔島才停下，因為南太鉉過去就有酒駕前科，因此案件曝光後，引起許多外界批評聲，認為他從來沒有真正反省過自己的錯過。因為南太鉉在不到兩年時間內重複犯下相似違法行為，因此檢方昨（12）日在庭審中強調，南太鉉是多次累犯，且本次酒駕超速時，他仍處於毒品案件的緩刑觀察期間，再度觸法情節相當惡劣，因此向法院求請判處南太鉉有期徒刑1年6個月、併科100萬韓元罰金，案件將於2026年4月9日作出最終宣判。聽到自己恐怕要坐一年半的牢，南太鉉也在庭上低頭認錯，他坦言，自己過去「不成熟且愚蠢」，總把壓力當成藉口，最終一步步迷失方向自我毀滅，他透露現在的自己正努力過著普通上班族的生活，試圖真正改變人生，昔日舞台上光鮮亮麗的偶像卻淪落法庭上求情的階下囚，令人唏噓。