我是廣告 請繼續往下閱讀

由於中東戰事造成國際油價高漲，美國宣布對各國購買受制裁的俄羅斯石油與石油產品提供30天豁免，允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯原油。對此，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發聲表態反對，認為這是「錯誤決定」，並透露G7成員國除了美國外，全都反對放鬆對俄羅斯的制裁。綜合外媒報導，正在挪威進行訪問的梅爾茨在記者會上表示，對於放鬆俄羅斯原油制裁的討論，G7的其他六名成員國在週三的聯合視訊通話中表達了非常明確的觀點，「那就是這並非正確之舉」。梅爾茨說，然而，美國政府顯然做出了不同的決定，「我們再次認為，這是一個錯誤的決定」。梅爾茨強調，目前國際油價存在「價格問題而非供應問題」，更強調「我想知道還有哪些其他因素促使美國政府做出這一決定」。梅爾茨表示，德國希望確保俄羅斯不會透過伊朗戰爭削弱烏克蘭，「也不會允許莫斯科在北約東翼和北部地區試探」。梅爾茨同時坦承，擔心美國和以色列缺乏結束伊朗戰爭的戰略。《BBC》報導分析，無論美國放鬆俄羅斯原油制裁的規模多大、實施期間多長，對克里姆林宮來說都是個非常及時的好消息，這可能會給蒲亭一個機會，來加大推進對烏克蘭的戰爭。