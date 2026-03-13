我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前赴東京觀賞WBC世界棒球經典賽，包機前往引發在野黨強烈質疑，批評其公私不分且疑似使用公費赴日。面對抨擊，卓榮泰今（13）日主動公開相關單據自清，強調整趟行程皆是自費，晚間在臉書發文表示，只要台灣隊越強、國人越團結就好，「這趟旅程已經完成了。」卓榮泰此次日本行被在野黨立委質疑行程動機與經費來源，為回應大眾質疑，卓榮泰由行政院秘書長張惇涵及發言人李慧芝陪同，向媒體展示各項單據，包含約4萬元的當日遊覽車車資、1萬8500元的比賽門票，以及208萬元包機費用，總計花費近214萬元。卓榮泰重申即便是公務行程，自費也無過錯，強調這是個人私人行程，除了球賽以外的細節無需向外界交代。卓榮泰隨後在晚間透過臉書再次重申立場，以簡短的文字寫下「私人行程，無所評論；自費旅程，滿滿喜悅」，展現出對支持台灣棒球的堅持。他在文中提到，只要「Team Taiwan」能展現強大實力並凝聚國人向心力，希望外界將焦點從經費爭議帶回到對體育賽事與國家團結的支持上。