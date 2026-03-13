我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳天仁（右）與河村一樹（左）在今日宣布將登記結婚。（圖／一樹 Kazuki FB）

女星陳天仁去年才爆出與日籍演員兼YouTuber河村一樹（Kazuki）的戀情，她也大方認愛，受到許多粉絲祝福。不料今（13）日，兩人發文宣布即將登記結婚。但沒想到過程中竟出包，一樹透露不知道單身證明要驗證，導致登記卡關，所以兩人只能先拍下甜蜜合照，無奈表示「戶政事務所下禮拜見吧」。陳天仁與河村一樹在今日於FB宣布即將登記結婚的好消息，開心表示證件照、日本戶籍謄本都帶好，單身證明也已申請，「都準備好了！我們很棒吧！」但沒想到單身證明竟然要驗證，讓兩人超崩潰，只能想說既然來了，就拍個照留念，「戶政事務所下禮拜見吧」，並在文末開心喊：「我們要結婚了，大家以後也請多多指教」。陳天仁2021年和周孝安結婚，生下一女，不過婚姻僅維持2年就結束。離婚後，2024年陳天仁傳出和歌手皇毅交往，不料皇毅卻在Dcard化名爆料陳天仁劈腿，陳天仁一開始沒有多做回應，但後來在綜藝節目《11點熱吵店》中訴苦，表示與皇毅的感情非常不順，男方父母得知她離婚有小孩，就開始懷疑她是貪圖家產，兩人還隔空對罵，在當時引發高度討論。而在去年，陳天仁被拍到與河村一樹互動親密，還一同進出住所，因而傳出戀愛緋聞，陳天仁隨後也低調承認兩人「正在互相了解中」，正式公開戀情。沒想到認愛不到1年，小倆口就宣布結婚好消息，雖然因為單身證明卡關，但粉絲們也紛紛獻上祝福。陳天仁的另一半河村一樹來自日本名古屋，2018年為圓演員夢來到台灣發展，起初是為了學習中文，後來愛上台灣的人情味與生活環境。他於2024年7月正式取得台灣的「永久居留證」，並激動表示以後要對台灣人更好。在宣布將與陳天仁登記結婚後，河村一樹也正式成為台灣女婿。