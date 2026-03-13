我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳天仁（右）和一樹（左）今日宣布結婚。（圖／IG@yishu_kazuki）

女星陳天仁今（13）日驚喜在社群宣布再婚消息，對象是日本籍YouTuber一樹，同時曬出兩人手戴鑽戒燦笑的照片，閃瞎許多粉絲。回顧她過去情史，她曾和男星周孝安有過一段婚姻，婚後生下一女，不過僅維持兩年就各奔東西；離婚後她曾被爆跟歌手皇毅交往，但她登上綜藝節目《11點熱吵店》時透露，這段感情並不順利，因為皇毅得知自己離過婚有小孩後，就質疑她是貪圖錢，最後兩人不歡而散。陳天仁和男星周孝安因戲結緣，兩人於2021年結婚，婚後育有一女，不過這段婚姻僅維持兩年就在2023年告終。2024年，陳天仁被爆料和歌手皇毅交往，消息曝光後不久，男方就上Dcard化名爆料自己和陳天仁交往時被戴綠帽，當時陳天仁並未多加回應，不過她事後登上節目綜藝節目《11點熱吵店》吐苦水，透露自己與皇毅的感情非常不順，因男方的父母得知自己離過婚、有一名女兒後直接翻臉，甚至質疑自己貪圖他們的家產，使她相當難堪，最後雙方不歡而散。和皇毅隔空互罵後再隔一年，陳天仁被拍到和日本YouTuber一樹在路上擁吻，甚至齊進出對方家裡，後來兩人低調認愛，公開戀情，今日兩人開心宣布結婚，讓許多粉絲都留言祝福。陳天仁和一樹稍早在社群發文分享結婚喜訊，「我們要結婚了，大家以後也請多多指教，我們今天去登記了！」並且曬出兩人手指戴著鑽戒，對著鏡頭甜蜜燦笑的照片，只見一樹穿著復古西裝，而陳天仁穿著白色小洋裝緊勾著男方，超幸福氛圍滿溢出螢幕。不過小倆口透露本次結婚登記並沒有登記成功，因為一樹在日本申請的單身證明並沒有「驗證」，因此只能在戶政事務所一日遊，最後兩人決定不放過這珍貴的瞬間，因此在現場拍了照才離開，並且無奈喊「戶政事務所下禮拜見吧。」