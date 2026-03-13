我是廣告 請繼續往下閱讀

陸委會副主任委員沈有忠今（13）日出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦的「2026中共全國兩會對台政策之意涵與影響」座談會時指出，北京當局對台「兩促兩反」策略，意即促統、促融合；反獨、反介入，將從政治口號轉為具體作為，提升到法律層次，未來「跨境鎮壓」力道恐持續加大。沈有忠表示，今年中國「全國人民代表大會」通過的「民族團結進步促進法」，不排除成為將「促統」從政治宣示，轉化為具體法律行動的基礎。未來若被解釋為對台灣民眾課以「促進統一」義務，甚至可能出現只要未表態支持統一，就被指控「未促進民族團結」而遭羅織罪名的情況。北京正以更嚴密的法律框架推動「反獨、反介入」與「促統、促融合」，研判未來「跨境鎮壓」對象可能涵蓋企業界、政府文官、軍人、民意代表甚至一般民眾。沈有忠指出，中共長期透過地方交流、宗教文化往來等方式，以「民族團結」或「兩岸一家親」為名進行統戰滲透。今年適逢台灣選舉，他也提醒，北京可能加大介選與統戰力度。提醒台灣民眾與中國交流時，應審慎評估潛在風險，避免成為統戰樣板。