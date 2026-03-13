我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）12日發表聲明，稱不會停止復仇並將繼續關閉荷姆茲海峽，但穆吉塔巴接任最高領袖至今仍未公開露面，導致各種傳言甚囂塵上，有說法稱他其實身受重傷已成植物人，美國總統川普（Donald Trump）則說穆吉塔巴「大概仍以某種形式活著」。對此，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）13日在五角大廈的伊朗戰爭簡報會上表示，穆吉塔巴受傷且可能毀容了，不過，赫格塞斯沒有提供任何證據。根據《BBC》報導，赫格塞斯表示伊朗官媒昨日發表了穆吉塔巴的聲明，但沒有公布任何影像或音訊，赫格塞斯質疑為何如此？並自問自答「我想你們知道為什麼」，赫格塞斯說穆吉塔巴受傷且可能已經毀容了（likely disfigured），稱穆吉塔巴現在充滿恐懼且「正在逃亡中」，批評穆吉塔巴的統治缺乏合法性。談到伊朗戰爭的進程，赫格塞斯說美軍已經「摧毀了伊朗的軍事力量」，稱伊朗軍隊已經「喪失了作戰能力」。赫格塞斯稱伊朗發射的飛彈數量已經減少了90％、攻擊無人機數量減少了95％，而伊朗對於荷姆茲海峽的威脅只是「孤注一擲」的嘗試，「我們正在應對」。赫格塞斯也預告，美軍將在今日繼續對伊朗實施「最大規模的打擊」。被問到荷姆茲海峽何時能夠完全恢復通航時，赫格塞斯沒有回答具體時間表，只說美軍正在確保能源貿易正常流通，而目前唯一的干擾因素就是伊朗，「這就是為什麼我們要摧毀伊朗的海軍」。在記者會上，赫格塞斯也向在墜機事故中身亡的4位美軍KC-135加油機人員致敬，赫格塞斯說「他們的犧牲只會讓我們更加堅定完成這項使命的決心」。