2026台灣燈會今（15）日是最後一天，本屆燈會亮點眾多，其中任天堂超強IP「超級瑪利歐」燈區最受外界矚目，園區內商品販售區、遊戲體驗區與見面拍照會都備受好評，甚至還推出台灣燈會限定「？磚塊小提燈」可領取，吸引大小朋友瘋搶。但最後一日仍有不少民眾不理解瑪利歐號碼牌怎麼抽？磚塊小提燈怎麼領？《NOWNEWS今日新聞》整理瑪利歐號碼牌發放時間、發放規定，以及磚塊小提燈領取方式，提醒民眾千萬不要錯過最後機會！
2026台灣燈會最後一天！瑪利歐區上周改規則：入場要號碼牌
2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，今年推出任天堂超強IP「超級瑪利歐」燈區，還販售正版授權與台灣燈會限定商品，剛開幕就引起粉絲瘋搶，官方在3月6日起調整進場規定，「商品銷售區」將與遊戲體驗區、週五六日見面會一樣，改為發放號碼牌制度，不過一般拍照區與主燈拍照則維持現場排隊制度。《NOWNEWS今日新聞》統整號碼牌發放規定，提供商品銷售區、角色見面拍照區、遊戲體驗區3大區最新制度。
📍台灣燈會「超級瑪利歐燈區」排隊攻略：提早去商品區、入園先衝見面會
今日周日是台灣燈會最後一天，瑪利歐燈區早上11時就會開放，但商品排隊區不少人都會提前排隊，以記者在上周末排隊經驗，若11時才排隊粗估要排30分鐘以上才拿得到號碼牌，且拿到的號碼牌時段已經到了下午4時，建議若時間允許請先提早到現場，記得先前往商品區隊伍排隊，是最早開始發放號碼牌的！
接著建議改將目標轉往「角色見面拍照區」，早上12時40分就會開始發放，提前到還可以選擇拍照人物、時段等，有民眾透露太晚去只能拿到剩下的時段；最後則前往「遊戲體驗區」，若是親子只有瑪利歐賽車世界一款遊戲可選擇，若是一般民眾體驗則有4款，可以現場查看哪款遊戲較少人，前往該動線排隊即可！
📍台灣燈會「超級瑪利歐燈區」號碼牌發放時間與規定
🟡商品銷售區
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
🟡角色見面拍照區
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
🟡遊戲體驗區
◼︎ 號碼牌發放時間
平日：14:00–20:00
假日：10:00–21:00
◼︎ 號碼牌發放地點
遊戲體驗區外會有一個「體驗券領取處」櫃檯，工作人員會詢問並告知目前可領取的場次，給予一張試玩體驗券。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣親子體驗區：以親子同行為主，一組為1位成人+1位兒童，未滿6歲可陪同入場，惟不得實際參與遊戲。親子體驗區僅設單一排隊動線。
2️⃣一般體驗區：
抽取紙本號碼牌時選擇欲體驗之遊戲，依遊戲別分流入場，共有4款遊戲，遊戲結束會送小禮物，每款遊戲不同。
台灣燈會小提燈每日限量！想搶限量提燈剩今天
今年燈會小提燈部分也是滿滿瑪利歐元素，推出台灣燈會限定「？磚塊小提燈」，可以取得的方式十分多種，其中最簡單的就是前往官方LINE帳號「慢遊嘉義官方LINE限定（https://page.line.me/chiayitravel）」事先預約。此外，嘉義縣文化觀光局為了推廣全台遊客深入嘉義縣旅遊，亦推出「景點集章」限定活動，活動時間從3月3日至3月15日，主打邊走訪景點、邊完成集章，只要從115處景點挑選5處完成集章，就能預約限量小提燈。
📍台灣燈會「磚塊小提燈」4大領取方式
🟡方法1：【景點集章贈】完成5處景點集章
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：於燈會期間，每日早上9時開放當天可兌換時段。
◼︎ 發放數量：平日限量400份，假日限量1100份，換完為止。
🟡方法2：【活動現場贈】每日登記當日兌換
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：每日早上9時開放當日預約，每日名額有限，額滿為止。
◼︎ 預約步驟：
▶步驟1：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」
▶步驟2：於燈會期間，每日09:00於LINE官方帳號進行當日預約登記
▶步驟3：成功完成登記後，將於LINE官方帳號中獲得兌換券。
▶步驟4：依選取之兌換時段前往兌換處（超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區）完成兌換。每個LINE帳號限兌換1份。
🟡方法3：【特色旅宿贈】入住嘉義縣指定旅宿
◼︎ 住宿期間：3月2日～3月14日
◼︎ 兌換期間：3月3日～3月15日
◼︎ 發放數量：每日限量1800份，換完為止。
◼︎ 預約方式：遊客於限定時間內入住嘉義縣指定合法旅宿，入住時於慢遊嘉義官方LINE預約兌換限量小提燈，並索取住宿證明正本，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份。
🟡方法4：【跟團出遊贈】參加燈會限定遊程
◼︎ 指定燈會行程銷售期間：114/12/8-115/3/14
◼︎ 指定旅行社：雄獅旅遊、可樂旅遊
◼︎ 兌換方式：由旅行社領隊統一領取發放
◼︎ 兌換規則：參加指定行程者，每人限定1份，數量限量，兌完為止（此方案為團客保留名額，不影響自由行旅客每日限量數量）
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網、慢遊嘉義
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2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，今年推出任天堂超強IP「超級瑪利歐」燈區，還販售正版授權與台灣燈會限定商品，剛開幕就引起粉絲瘋搶，官方在3月6日起調整進場規定，「商品銷售區」將與遊戲體驗區、週五六日見面會一樣，改為發放號碼牌制度，不過一般拍照區與主燈拍照則維持現場排隊制度。《NOWNEWS今日新聞》統整號碼牌發放規定，提供商品銷售區、角色見面拍照區、遊戲體驗區3大區最新制度。
今日周日是台灣燈會最後一天，瑪利歐燈區早上11時就會開放，但商品排隊區不少人都會提前排隊，以記者在上周末排隊經驗，若11時才排隊粗估要排30分鐘以上才拿得到號碼牌，且拿到的號碼牌時段已經到了下午4時，建議若時間允許請先提早到現場，記得先前往商品區隊伍排隊，是最早開始發放號碼牌的！
接著建議改將目標轉往「角色見面拍照區」，早上12時40分就會開始發放，提前到還可以選擇拍照人物、時段等，有民眾透露太晚去只能拿到剩下的時段；最後則前往「遊戲體驗區」，若是親子只有瑪利歐賽車世界一款遊戲可選擇，若是一般民眾體驗則有4款，可以現場查看哪款遊戲較少人，前往該動線排隊即可！
🟡商品銷售區
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
🟡遊戲體驗區
◼︎ 號碼牌發放時間
平日：14:00–20:00
假日：10:00–21:00
◼︎ 號碼牌發放地點
遊戲體驗區外會有一個「體驗券領取處」櫃檯，工作人員會詢問並告知目前可領取的場次，給予一張試玩體驗券。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣親子體驗區：以親子同行為主，一組為1位成人+1位兒童，未滿6歲可陪同入場，惟不得實際參與遊戲。親子體驗區僅設單一排隊動線。
2️⃣一般體驗區：
抽取紙本號碼牌時選擇欲體驗之遊戲，依遊戲別分流入場，共有4款遊戲，遊戲結束會送小禮物，每款遊戲不同。
台灣燈會小提燈每日限量！想搶限量提燈剩今天
今年燈會小提燈部分也是滿滿瑪利歐元素，推出台灣燈會限定「？磚塊小提燈」，可以取得的方式十分多種，其中最簡單的就是前往官方LINE帳號「慢遊嘉義官方LINE限定（https://page.line.me/chiayitravel）」事先預約。此外，嘉義縣文化觀光局為了推廣全台遊客深入嘉義縣旅遊，亦推出「景點集章」限定活動，活動時間從3月3日至3月15日，主打邊走訪景點、邊完成集章，只要從115處景點挑選5處完成集章，就能預約限量小提燈。
🟡方法1：【景點集章贈】完成5處景點集章
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：於燈會期間，每日早上9時開放當天可兌換時段。
◼︎ 發放數量：平日限量400份，假日限量1100份，換完為止。
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：每日早上9時開放當日預約，每日名額有限，額滿為止。
◼︎ 預約步驟：
▶步驟1：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」
▶步驟2：於燈會期間，每日09:00於LINE官方帳號進行當日預約登記
▶步驟3：成功完成登記後，將於LINE官方帳號中獲得兌換券。
▶步驟4：依選取之兌換時段前往兌換處（超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區）完成兌換。每個LINE帳號限兌換1份。
◼︎ 住宿期間：3月2日～3月14日
◼︎ 兌換期間：3月3日～3月15日
◼︎ 發放數量：每日限量1800份，換完為止。
◼︎ 預約方式：遊客於限定時間內入住嘉義縣指定合法旅宿，入住時於慢遊嘉義官方LINE預約兌換限量小提燈，並索取住宿證明正本，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份。
◼︎ 指定燈會行程銷售期間：114/12/8-115/3/14
◼︎ 指定旅行社：雄獅旅遊、可樂旅遊
◼︎ 兌換方式：由旅行社領隊統一領取發放
◼︎ 兌換規則：參加指定行程者，每人限定1份，數量限量，兌完為止（此方案為團客保留名額，不影響自由行旅客每日限量數量）