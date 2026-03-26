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▲許維恩挺過乳癌後心態正向樂觀，誤發露點照也不緊張。（圖／許維恩臉書）

▲高以翔舊愛Bella（如圖）嫁給現任老公後目前已懷孕。（圖／Bella IG@bella_navy4life）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（26）日的娛樂熱門話題搶先看，韓國人氣女團i-dle中國籍成員宋雨琦日前在曼谷演唱會上撞傷頭，出現疑似腦震盪的症狀，緊急就醫。女星許維恩發文分享罹患乳癌心境，想不到照片不小心露點，她發現後立刻刪除更換。已故男星高以翔的前女友Bella日前宣布懷孕好消息，發文吐露身體近況。i-dle成員宋雨琦日前在曼谷演唱會上登升降台時意外撞傷頭部，她當場痛到流淚，一開始以為消腫就好，想不到幾天過後，出現暈眩、劇烈頭痛的情況，疑似腦震盪，宋雨琦也趕緊就醫檢查。24日晚間她發文跟粉絲報平安，表示醫師建議她靜養觀察；宋雨琦要粉絲不用擔心，透露爸媽已到她身邊陪伴休養，她會盡快調整好狀態回歸工作。44歲女星許維恩日前坦承自己罹患乳癌，動完手術後目前已經痊癒。昨晚許維恩再度發文分享抗癌心路歷程，卻一度不小心PO出自己的露點照，經好友提醒才發現，許維恩因此緊急刪除、更換照片，但她內心並不緊張，反倒淡定笑說：「哈哈哈，原來我已經這麼自在了」。可見走過鬼門關，她心境越來越開闊、樂觀。Bella（蘇湘涵）曾與高以翔愛情長跑，男方2019年猝逝讓她一度陷入低潮。走出傷痛後，她去年與圈外男友結婚，近日再宣布懷孕喜訊，目前約21週，狀態良好。她透露備孕期間順其自然，懷孕前曾誤以為腸胃炎，事後才發現是喜訊降臨，目前幾乎無孕吐僅嗜睡，體重增加約4.5公斤。她也分享曾夢見生子並替寶寶預先取名的場景，直呼緣分奇妙，但對於寶寶性別她暫未公開。