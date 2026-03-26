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▲宋雨琦當天撞到頭後還頂著冰敷袋繼續跟團員拍照、跳舞表演，沒有休息。（圖／IG@i_dle_official）

▲宋雨琦說自己已經去就醫，爸媽也陪伴她休養，要粉絲不用擔心。（圖／微博＠宋雨琦_i-dle）

▲宋雨琦頻繁在演唱會上受傷，讓粉絲相當心疼。（圖／微博＠宋雨琦超話）

i-dle中國籍成員宋雨琦日前在曼谷演唱會上，不小心撞傷頭部，她當場痛到流淚，一開始以為消腫就好，想不到幾天過後，出現暈眩、劇烈頭痛的情況，疑似腦震盪，宋雨琦也趕緊就醫檢查。24日晚間她發文跟粉絲報平安，表示醫師建議她靜養觀察，她要粉絲不用擔心，她的爸媽也已到她身邊陪伴休養，她會盡快調整好狀態回歸工作。i-dle 3月21日在曼谷舉行演唱會時，宋雨琦在登上升降台過程中，後腦不慎猛烈撞擊舞台邊緣。受傷當下她因劇痛一度流淚，但還是登上舞台繼續表演，事後更頂著冰敷袋跟團員一起拍跳舞影片，敬業精神讓粉絲讚爆。但宋雨琦傷勢的後遺症在隨後幾天開始顯現，她23日出席戶外活動時，被拍到揉太陽穴、甩頭保持清醒的畫面，讓粉絲相當憂心。對此，宋雨琦24日也在微博發文，坦言自己撞到頭後出現頭暈、頭痛的情況，儘管她先服用止痛藥應急，但症狀並未真正好轉，「又出現了暈眩，頭也開始巨痛…連帶著偏頭疼也隨之開始了，我才意識到了問題的嚴重性。」擔心是腦震盪，宋雨琦立刻就醫，她也告訴粉絲，「目前醫生建議需要持續靜養與觀察。現在爸爸媽媽也來到我身邊陪伴我，所以希望大家不要太擔心，我會乖乖聽醫生的話，該吃藥就吃藥、該檢查就檢查，盡快把身體狀態調整好。」宋雨琦也跟粉絲們道歉，認為是自己的不小心才導致撞到頭、影響工作，「我一直都告訴你們要健健康康，這次是我沒有做到，很抱歉」。粉絲見狀也紛紛湧入留言，安慰宋雨琦，「雨琦健康是第一位，巡演舞台不做好安全防護，真的氣死」、「好心疼雨琦，受傷後又繼續高強度工作，真的病倒了才說」、「妳永遠不需要為健康自責，好好休息才是第一要事」。事實上，i-dle近期的巡演之路波折不斷，宋雨琦在短時間內接連受傷，包括首爾場膝蓋受傷流血、台北場眼睛遭煙火噴濺，加上此次曼谷場的頭部重創，引發大批粉絲不滿，質疑經紀公司的行程安排過於密集且未落實舞台安全管理，希望i-dle公司CUBE可以提出改善方案，不要只會推藝人出來發聲。