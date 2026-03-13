我是廣告 請繼續往下閱讀

面對實力極度懸殊、擁有大聯盟一線巨星組成的多明尼加隊，南韓教練團此項調度展現了明確的戰略思維：在「輸球就回家」的高壓賽制中，老將的經驗與心理素質才是對抗暴力打線的最佳解答。

▲韓國隊將推派陣中傳奇左投柳賢振先發對決多明尼加。對柳賢振而言，這場比賽充滿了「宿命感」。他將正面對決過去在藍鳥與道奇隊的老隊友小葛雷諾與馬查多（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲柳賢振天生其實是個右撇子，吃飯、寫字甚至打高爾夫球都慣用右手。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽將於台灣時間14日早上06:30正式開打，南韓隊確定將生死戰的先發重任交給「南韓怪物」柳賢振。而柳賢振日前在東京巨蛋才剛被「國防部長」張育成開轟失分，此調度引發外界質疑。根據韓國媒體報導指出，2009年WBC亞軍功臣、知名球評李大浩指出，面對多明尼加極具破壞力的重砲打線，豐富的比賽管理經驗（Experienced game management）遠比單純的投球威力（Pure stuff）更為關鍵。柳賢振在KBO生涯累計117勝，並在大聯盟效力長達11年，累積78勝及防禦率3.27的輝煌成績。柳志炫總教練也明確表示，選擇柳賢振正是因為他是陣中最可靠、最能讓教練團放心的「必勝王牌」。多明尼加先發九人去年合計擊出高達264發全壘打，包括索托（Juan Soto）43轟、卡米內羅（Junior Caminero）45轟等恐怖數據。然而，這支豪華打線隱藏著高三振率的弱點，這九名打者去年合計吞下多達1020次三振。柳賢振的投球優勢並非速度，而是精準的控球與節奏變換，特別是他的招牌變速球，能有效破壞這群傾向「全力揮擊」的大聯盟打者之擊球時機。柳賢振曾效力MLB道奇隊與藍鳥隊多年，對於多明尼加陣中如小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬查多（Manny Machado）等巨星並不陌生。李大浩強調，柳賢振不會被對方的大牌光環震懾，能維持自身平衡應戰。這種「知己知彼」的對戰經驗與身經百戰的抗壓性，是南韓隊年輕投手難以取代的優勢。多明尼加此役派出費城費城人隊的強投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發。雖然桑契斯去年在MLB繳出防禦率2.50的生涯巔峰成績，但他本屆WBC預賽表現欠佳，主投1.1局即失3分。南韓隊寄望柳賢振能展現老牌前明星投手的穩定度，並趁桑契斯狀態未穩之際，由文保景與李政厚領軍的打線率先發動攻勢，掌握這場新舊大聯盟投手的巔峰對決。