我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳天仁（右）與河村一樹（左）在今日宣布將登記結婚。（圖／一樹 Kazuki FB）

▲愛莉莎莎（如圖）和一樹過去經常拍片合作，螢幕情侶形象深植人心。

女星陳天仁今（13）日驚喜宣布和日本籍YouTuber一樹結婚，獲得許多粉絲祝福，而這位來自日本的帥哥網紅也成為許多網友討論的對象，身高180公分、長相帥氣的他被封為最帥YouTuber，過去還曾和愛莉莎莎組成螢幕CP（情侶），經過7年的努力耕耘，他不僅順利在台灣實現自己模特兒夢，還拿到了永久居留證，現在更是找到了屬於自己的幸福。一樹全名河村一樹，來自日本名古屋，擁有180公分高挑身材與陽光外型，他於2018年來台發展，懷抱著演藝夢一邊努力學習中文，一邊在百貨公司精品櫃位工作維持生計。經過多年打拚後，一樹逐漸在台灣站穩腳步，不僅實現自己的夢想成為模特兒，更正式在2024年取得台灣永久居留證（APRC），同時他也經營YouTube頻道「一棵樹的一樹」，分享台日文化差異、生活觀察與在台日常，可以說是已經把台灣當成第二個家。提到一樹，不少網友第一時間都會聯想到他曾多次出現在百萬YouTuber愛莉莎莎的頻道，兩人過去合作拍攝多支約會、曖昧互動類型影片，因自然火花十足一度被封為「螢幕CP」，當時愛莉莎莎也介紹一樹是自己的「日文家教」兼「好酒友」，而這段合作經歷更是幫助一樹增加許多台灣粉絲，獲得不少知名度。陳天仁和一樹今日分享結婚喜訊，「我們要結婚了，大家以後也請多多指教，我們今天去登記了！」並且曬出兩人手指戴著鑽戒，對著鏡頭甜蜜燦笑的照片，只見一樹穿著復古西裝，而陳天仁穿著白色小洋裝緊勾著男方，超幸福氛圍滿溢出螢幕。不過小倆口透露本次結婚登記並沒有登記成功，因為一樹在日本申請的單身證明並沒有「驗證」，因此只能在戶政事務所一日遊，最後兩人決定不放過這珍貴的瞬間，因此在現場拍了照才離開，並且無奈喊「戶政事務所下禮拜見吧。」