▲陳天仁發文間接否認懷孕傳聞。（圖／陳天仁IG@tts0og）

女星陳天仁去年才認愛日籍演員兼YouTuber河村一樹（Kazuki），沒想到才過1年，兩人就在今（13）日宣布即將登記結婚，雖然因男方未驗證單身證明，而沒能登記，但也先收獲大批粉絲祝福。不過突然的婚訊，也讓許多人好奇女方是否已懷孕，對此陳天仁也發文表示「大姨媽很少缺席重要日子」，間接否認懷孕傳聞。陳天仁在今日驚喜宣布將與河村一樹登記結婚的消息後，火速引發熱議。其中，不少人都好奇陳天仁是否已有身孕，才會突然宣布婚訊。對此，她也在IG限時動態PO出超美自拍，寫下「我的大姨媽很少缺席重要日子，痛鼠了」，間接否認外界猜測。陳天仁與河村一樹今日透過FB，宣布即將登記結婚的好消息，先是開心表示證件照、日本戶籍謄本都帶好，單身證明也已申請，「都準備好了！我們很棒吧！」但沒想到單身證明竟然要驗證，讓兩人超崩潰，只能想說既然來了，就拍個照留念，「戶政事務所下禮拜見吧」，並在文末開心喊：「我們要結婚了，大家以後也請多多指教」。回顧陳天仁情史，她在2021年和周孝安結婚後，生下一女，不過婚姻僅維持2年就結束。而陳天仁和周孝安離婚消息爆出的原因，則是因為周孝安被拍到酒後與外國女友人互動親密，這才坦承離婚，當時陳天仁僅表示，「已經友好協議分開，彼此祝福，現在只想好好工作，大家都是彼此的個體了」，證實離婚消息。離婚後，2024年陳天仁傳出和歌手皇毅交往，不料皇毅卻在Dcard化名爆料陳天仁劈腿，陳天仁一開始沒有多做回應，但後來在綜藝節目《11點熱吵店》中訴苦，表示與皇毅的感情非常不順，男方父母得知她離婚有小孩，就開始懷疑她是貪圖家產，兩人還隔空對罵，在當時也引發了高度討論。