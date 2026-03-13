我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區今（13）日發生一起持刀傷人案件。一名傅姓男子疑似與交往多年的女友發生激烈爭吵，情緒失控下持刀攻擊對方，導致女子重傷倒地。傅男犯案後隨即前往警局自首，警方已介入調查。警方指出，傅姓男子與受害女子交往多年，13日晚間兩人疑似因感情問題發生嚴重口角，不料傅男卻情緒失控持刀朝女友揮砍。鄰居聽見屋內傳出爭吵與呼救聲後察覺異狀，隨即通報警方。警方與救護人員趕到現場後，發現女子傷勢嚴重，立即將其送往衛福部豐原醫院搶救。由於女子失血過多且傷及要害，目前情況仍不樂觀，醫護人員正全力搶救中。傅姓男子犯案後並未逃逸，稍早已主動到警局投案並坦承犯行。豐原分局已將其帶回偵訊，同時封鎖現場進行採證。至於詳細犯案動機是否與感情糾紛或口角衝突有關，仍待警方進一步調查釐清，全案將依殺人未遂等罪嫌移送法辦。