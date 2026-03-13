我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前包機前往日本為中華隊加油，引發藍白質疑。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（13）日發文挺卓榮泰，指出卓榮泰已公開四張收據自清費用來源，直言「藍白臉被打腫」，並反問國民黨立委過去赴中國的行程「收據是否也要公開？」張育萌表示，卓榮泰用「四張收據」回應外界質疑，把以王鴻薇為首的藍白陣營「打得滿地找牙」。他逐一列出相關費用來源，首先是比賽當天從松山機場飛往羽田機場的包機費用來回共約208萬元，由卓榮泰從個人帳戶匯給中華航空。另外，卓榮泰搭遊覽車往返球場，費用約20萬日圓。而第三張收據是經典賽門票費用，門票總金額1萬8500元附上匯款證明，最後一筆是兌換日幣的紀錄，4萬5122元新台幣兌換約22萬日圓，作為在日本的相關支出。至於為何隔了一段時間才公布單據，張育萌替卓榮泰解釋，包機合約涉及商業機密，必須先與航空公司確認是否可以公開。張育萌提到，行政院長屬於列管人員，依法須事前報備並安排維安，因此行政院在出發前到松山指揮部召開會議，主要是討論安全維護事宜，而非外界所指的動用公務資源。張育萌嗆「藍白再硬拗下去就真的難看了」，既然藍白持續追打卓榮泰包機，那麼國民黨立委過去赴中國廈門，翁曉玲、葉元之等人，是否願意接受同樣標準的檢視。