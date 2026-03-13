我是廣告 請繼續往下閱讀

受到美國、以色列與伊朗間的衝突戰況加劇影響，因中東地區部分煉油設施在戰火中受損，造成國際原油行情受到波動，加上多家為避免戰火調整路線，部分航空公司成本提高，不得已做出調整措施。

國泰航空（Cathay Pacific）表示，根據現行既定機制，客運燃油附加費將上調，並於3月18日起實施。

未來兩周內機票價格有機會變高，且航班數量似乎有減少趨勢，若預計在近期出國，最好盡早訂票，以避免機票價格上漲。但若旅客計畫在9月之後出國，則可以暫時先觀望。

美國、以色列近日聯手對伊朗發動大規模空襲，中東情勢升溫連帶影響油價飆漲，多家航空公司包括國泰航空、亞洲航空、香港航空等接連宣布調漲，因應燃料成本提高，將調高燃油附加費，將成本轉嫁乘客，甚至不排除未來進一步調整價格，其中越南票價最驚人，因燃油高度依賴進口，未來機票價格漲幅有機會高達70%。根據《衛報》（The Guardian）與彭博等外媒報導，受到美國、以色列與伊朗間的衝突戰況加劇影響，因中東地區部分煉油設施在戰火中受損，造成國際原油行情受到波動，加上多家為避免戰火調整路線，部分航空公司成本提高，不得已做出調整措施，重新將機票價格重新訂價。本次機票漲價潮，國泰航空（Cathay Pacific）預告，由於航空燃料價格翻倍，將於近期宣布調高燃油附加費；亞洲航空（AirAsia）也因營運成本提升將調整價格。此外，泰國航空（Thai Airways）則表示，預計將機票價格調漲10%～15%；澳洲航空、紐西蘭航空亦有調整價格計畫，其中紐西蘭航空甚至將3月16日至5月3日數千個航班取消，預計影響4.4萬名遊客。在眾多大型航空公司中，越南方面情況引發外界關注，越南航空已請求政府取消航空燃油的環境稅，以協助其維持營運。但根據越南官方媒體指出，由於越南航空燃油高度依賴進口，在油價波動下營運成本急速增加，未來機票價格的漲幅可能高達70%。根據現行既定機制，客運燃油附加費將上調，並於3月18日起實施。自3月12日起調高燃油附加費，短途及長途航線均受影響，最高漲幅達35.2%。3月10日起調高所有航線票價，取消5%航班。預計將機票價格調漲10％至15％。10日宣布將調漲票價。宣布將暫時上調票價跟燃油附加費，承諾根據市場狀況隨時調整。機票價格最高有可能上調70%。10日宣布調高燃油附加費，長途航班機票價格調高15%。調漲歐洲航線價格。宣布調漲票價，加收燃油附加費。根據航空數據分析公司Cirium分析師Ellis Taylor表示，若是航線越長、競爭航空公司越少的路線，票價上漲幅度有機會更大，但澳洲國內航線，或飛往鄰近東南亞國家的機票價格，短期內價格不會出現劇烈上漲。分析提到，未來兩周內機票價格有機會變高，且航班數量似乎有減少趨勢，若預計在近期出國，最好盡早訂票，以避免機票價格上漲。但若旅客計畫在9月之後出國，則可以暫時先觀望。