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行政院長卓榮泰日前自費包機前往日本觀賞經典賽引發爭議，卓榮泰公布相關收據，自清費用來源。對此，網紅陳沂今（13）日在臉書發文開酸，質疑包機費用與付款時間點不合理，機票錢跟球票錢都可以先享受後付款？直言「不要把人民當北ｘ」。陳沂表示，卓榮泰公布自費清單，包機往返日本費用約200萬元，加上球賽門票與相關支出，總共約214萬元。她質疑卓榮泰是在3月7日赴日看比賽，但匯款紀錄卻是隔兩天，3月9日才付款給中華航空以及中華職業棒球大聯盟。她諷刺，一般民眾買機票或球賽門票，多半都是先付款才能取得票券「有誰可以先享受再付款？」陳沂指出，若依卓榮泰公布的費用計算，包機往返日本約200萬元，等於單程約100萬元，以100多個座位計算，每個座位成本不到1萬元，接近廉價航空的價格。她表示，若真是如此划算「大家湊一湊都可以包機了」。她猛酸「這種圓謊只有他敢說」，只有綠營支持者敢信。