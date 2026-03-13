我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區13日晚間發生一起感情糾紛引發的殺人案。一名傅姓男子持刀攻擊紀姓女友，導致紀女身受重傷，送醫搶救後仍宣告不治。傅男犯案後自行前往派出所投案，詳細案情仍待警方進一步調查釐清。據了解，約50多歲的傅姓男子與42歲紀姓女子交往多年。案發當晚，傅男開車載紀女前往豐勢路二段自來水廠附近一處空地，途中兩人疑似發生爭執。傅男情緒失控，持車內刀具攻擊女友，造成紀女重傷倒地。警消接獲通報後趕抵現場，將紀女緊急送往衛福部豐原醫院搶救，但送醫時已無呼吸心跳，經醫護人員持續搶救後仍未恢復生命跡象，最終因傷勢過重宣告不治。傅男則在犯案後自行前往派出所投案，警方隨即將其帶回偵訊。目前警方已著手調查案發經過與犯案動機，並封鎖相關地點進行採證。而紀女家屬接獲噩耗後，正從北部趕往台中處理後續事宜。