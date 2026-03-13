我是廣告 請繼續往下閱讀

美股13日開盤後各主要指數齊揚，這是受到最新油價小幅回落的激勵，不過，美國公布1月消費支出物價指數（PCE），比去年12月上升0.3％、比去年同期上升2.8％；美國聯準會最青睞的通膨指標，1月核心PCE則是月比上升0.4％、年比上升3.1％，顯示美國通膨依舊頑固。市場持續評估伊朗戰爭以及美國經濟動態，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲242.97點或0.52％；標普500指數上漲31.91點或0.48％；那斯達克指數上漲96.141點或0.43％；費城半導體指數上漲117.16點或1.53％。根據《CNBC》報導，雖然今日有所反彈，但標普500指數本週恐將迎來連續第三週下跌，若如此，將是近一年來首次連續三週下跌，顯示投資人的觀望心態。近期油價的上漲行情在週五出現反轉，西德州中級原油（WTI）期油下跌2％、回落至每桶約93美元，而布蘭特原油（Brent Crude）也下跌1％，跌至每桶99美元。布蘭特原油在週四收盤時突破100美元大關，是自2022年8月以來首見。伊朗表態將持續關閉荷姆茲海峽，投資人仍在等待戰爭局勢進展。美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）13日在五角大廈舉行的記者會上，強調美軍一直在處理荷姆茲海峽問題，稱外界「無需擔心」，試圖安撫市場情緒。摩根士丹利私人財富管理（Morgan Stanley Private Wealth Management）圖米（Chris Toomey）表示，高油價加上市場上的其他幾項擔憂，像是AI泡沫與私募信貸的風險，正讓投資人感到痛苦。如果荷姆茲海峽的封鎖持續兩到三個月，「那將會成為真正的問題」。另外，投資人也在密切關注美國經濟的動能。最新公布的PCE指數雖然大致符合預期，但也顯示通膨壓力並未消退。此外，美國去年第4季GDP成長修正為0.7％，較初報的1.4％大幅下調，遠低於市場預期的1.5％，顯示美國經濟正在放緩。