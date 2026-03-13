大樂透第115000035期今（13）日晚開獎，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎未送出，下期3月17日頭獎仍保證1億元，但本期開出3注貳獎，中獎彩券行分別位於「桃園市、嘉義市、屏東縣」，但3名悲情幸運兒只差1號就能晉升億萬富翁，最終只能拿到60萬7195元獎金，可說是今晚最幸運又最悲情的人了。
大樂透3/13頭獎未送出！開出3注貳獎：獎金剩60萬
今（13）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000035期大樂透開獎號碼為「05、12、13、38、47、48」，特別號則是「03」。本期雖然未開出頭獎，但有3名貳獎得主誕生，中獎彩券行分別位於桃園市、嘉義市和屏東縣。
📍桃園市桃園區龍壽里龍壽街108號－滿億彩券行
📍嘉義市東區東興里公明路103號一樓－金多寶彩券行
📍屏東縣長治鄉進興村復興路10之5號1樓－大富貴彩券行
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這3名「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終均分每人只能帶走60萬7195元，真的十分可惜。
🟡3月13日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000035期）
大樂透獎號：05、12、13、38、47、48，特別號03。
49樂合彩：05、12、13、38、47、48。
今彩539：02、05、11、12、15。
39樂合彩：02、05、11、12、15。
3星彩：584。
4星彩：1626。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（13）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000035期大樂透開獎號碼為「05、12、13、38、47、48」，特別號則是「03」。本期雖然未開出頭獎，但有3名貳獎得主誕生，中獎彩券行分別位於桃園市、嘉義市和屏東縣。
📍桃園市桃園區龍壽里龍壽街108號－滿億彩券行
📍嘉義市東區東興里公明路103號一樓－金多寶彩券行
📍屏東縣長治鄉進興村復興路10之5號1樓－大富貴彩券行
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這3名「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終均分每人只能帶走60萬7195元，真的十分可惜。
🟡3月13日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000035期）
大樂透獎號：05、12、13、38、47、48，特別號03。
49樂合彩：05、12、13、38、47、48。
今彩539：02、05、11、12、15。
39樂合彩：02、05、11、12、15。
3星彩：584。
4星彩：1626。
※派彩結果以台彩官網資料為主。