▲陳天仁（右）去年被拍到跟河村一樹（左）在大街熱吻後，今宣布結婚喜訊。（圖／一樹 Kazuki FB）

女星陳天仁在今（13）日宣布將與日籍演員兼YouTuber河村一樹（Kazuki）再婚，認愛1年就宣布婚訊。而回顧兩人的戀情，河村一樹去年被拍到在大街上親吻陳天仁臉頰、脖子的超親密互動後，陳天仁大方透過經紀人認愛，男方則態度保留表示是朋友關係，讓粉絲全看傻，沒想到今突然宣布結婚，也證實了當時的戀人關係。陳天仁於去年3月，在大街上被拍到與河村一樹的超親密互動。據悉，陳天仁當天在結束錄影行程後，開車到南港區的一棟商業大樓，接著就被拍到與河村一樹一起在角落共抽一支菸。兩人不僅在街上十指交扣的大方約會，河村一樹還被拍到吻上陳天仁的臉跟脖子，看起來就跟陷入熱戀的情侶一般甜蜜。而在緋聞曝光後，陳天仁也透過經紀人大方認愛，表示兩人開心相處中，並希望外界給予空間。而對於大街上的親密互動，陳天仁則表示會多加注意，若有罰則也會接受並處理。但河村一樹對於戀情態度就顯得較為保留，經紀人表示他喜歡交朋友，把陳天仁定義為「朋友關係」，雙方不同態度，讓大家都很不解。不過兩人不一樣的態度，似乎也沒影響他們的好感情，在1年後驚喜宣布結婚好消息，還秀出甜蜜合照及鑽戒。雖然因為河村一樹忘了驗證單身證明，而卡關沒能登記，但小倆口已決定攜手邁向人生的下一階段。河村一樹來自日本名古屋，2018年為圓演員夢來到台灣發展，起初是為了學習中文，後來愛上台灣的人情味與生活環境。他於2024年7月正式取得台灣的「永久居留證」，並激動表示以後要對台灣人更好。在宣布將與陳天仁登記結婚後，河村一樹也正式成為台灣女婿。