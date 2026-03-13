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▲美國總統川普5日在白宮橢圓形辦公室，與多名宗教團體領袖一同舉行祈禱會。（圖／擷取自X影片）

中東戰爭持續，美國總統川普（Donald Trump）之前曾與多名宗教團體領袖一同在白宮橢圓辦公室舉行祈禱會，牧師圍繞川普替他祈福，並祈禱美國在伊朗戰爭取勝，引發討論。對此，美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）今日表示，那些對戰爭負有責任的基督教領袖應該去告解懺悔，不過，教宗並未點名特定戰爭或個人。根據《CNN》報導，教宗在梵蒂岡的一場演說中表示，「那些在武裝衝突中負有重大責任的基督徒，是否擁有足夠的謙卑與勇氣，去認真省察良心並前往告解懺悔？」教宗之前曾多次感慨，當前局勢「令人深感不安」，並呼籲伊朗與中東地區實現和平。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將美國打擊伊朗的行動描述為「得到上帝支持」，加上之前宗教團體領袖在白宮替川普祈禱，都讓伊朗戰爭似乎不尋常地染上宗教色彩。然而，許多美國天主教會人士已公開發聲反對伊朗戰爭，芝加哥總主教庫皮奇（Cardinal Blase Cupich）批評白宮在官方X發布的戰爭影片「令人作嘔」，華盛頓特區總主教麥克埃爾羅伊（Cardinal Robert McElroy）也說，美國與以色列打擊伊朗並不符合天主教教義所謂的正義之戰。白宮近期不斷使用各種動漫與電影畫面改編成戰爭宣傳片，最新又將任天堂的《Wii Sports》遊戲畫面，與美國轟炸伊朗的瞄準影像混剪，引發許多質疑。