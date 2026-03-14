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今清晨新竹關西4.9度！吳德榮：輻射冷卻發威極致低溫

不過日夜溫差非常大，今天北部9至25度、中部9至28度、南部10至30度、東部9至27度。

▲今天清晨及明天持續受到大陸高壓影響，各地晴朗無雲、無降雨，不過白天晚上受到輻射冷卻影響，非常寒流，白天則是氣溫回暖，天氣早晚溫差大要留意。（圖／記者葉政勳攝）

今天清晨強輻射冷卻發威，帶來的超級極致低溫，今晚至明天清晨，局部地區仍有10度左右的平地低溫

下一波東北季風南下會落在下週五前後，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降

▲今天清晨輻射冷卻發威，各地天氣寒冷，白天起會開始陸續回暖，不過早晚溫差仍然非常大要注意。（圖/中央氣象署提供）

中央氣象署發布15縣市低溫特報！新竹橙色燈號6度以下低溫注意

【橙色燈號（非常寒冷）】：新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。