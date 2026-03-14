今（14）日清晨新竹關西最低溫4.9度，受到大陸高壓影響，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天清晨低溫為強輻射冷卻發威，帶來的超級極致低溫，各地區平地最低氣溫約落在8至10度；中央氣象署今天一早也針對15縣市發布低溫特報，民眾外出記得要穿外套，做好保暖準備！
今清晨新竹關西4.9度！吳德榮：輻射冷卻發威極致低溫
吳德榮表示，今天清晨及明天持續受到大陸高壓影響，各地晴朗無雲、無降雨，平地最低溫為新竹縣關西鎮4.9度，其次是苗栗縣頭屋鄉6.5度、新竹縣寶山鄉6.9度。白天起冷空氣逐漸減弱，北部舒適，中部微熱，不過日夜溫差非常大，今天北部9至25度、中部9至28度、南部10至30度、東部9至27度。
吳德榮說，今天清晨強輻射冷卻發威，帶來的超級極致低溫，今晚至明天清晨，局部地區仍有10度左右的平地低溫，下週一至下週四受高壓南側的偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。
至於是否還有下波冷空氣會來襲，吳德榮提到，下一波東北季風南下會落在下週五前後，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降；下週六季風就減弱，逐漸好轉，3月22日、23日恢復晴朗穩定、氣溫回升，不過仍要持續觀察各國模試模擬。
中央氣象署發布15縣市低溫特報！新竹橙色燈號6度以下低溫注意
中央氣象署也在清晨6時34分發布最新15縣市低溫特報，表示「大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率」，尤其上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生機率，請民眾如果上午要出門，記得一定要做好保暖準備。
【橙色燈號（非常寒冷）】：新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號（寒冷）】：新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
資料來源：中央氣象署、洩天機教室
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吳德榮表示，今天清晨及明天持續受到大陸高壓影響，各地晴朗無雲、無降雨，平地最低溫為新竹縣關西鎮4.9度，其次是苗栗縣頭屋鄉6.5度、新竹縣寶山鄉6.9度。白天起冷空氣逐漸減弱，北部舒適，中部微熱，不過日夜溫差非常大，今天北部9至25度、中部9至28度、南部10至30度、東部9至27度。
至於是否還有下波冷空氣會來襲，吳德榮提到，下一波東北季風南下會落在下週五前後，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降；下週六季風就減弱，逐漸好轉，3月22日、23日恢復晴朗穩定、氣溫回升，不過仍要持續觀察各國模試模擬。
中央氣象署也在清晨6時34分發布最新15縣市低溫特報，表示「大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率」，尤其上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生機率，請民眾如果上午要出門，記得一定要做好保暖準備。
【橙色燈號（非常寒冷）】：新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號（寒冷）】：新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。