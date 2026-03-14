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伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），自繼位以來一直沒有公開露面，儘管在12日發表了所謂的復仇聲明，持續向美國、以色列放話，但他的真實狀態始終是一團謎，美國總統川普（Donald Trump）語帶玄機的說他「大概仍以某種形式活著」，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則透露穆吉塔巴「受傷且毀容」。有外媒引述伊朗人民看法，他們對於穆吉塔巴的第一份公開聲明普遍也沒什麼信心，甚至不認為那真的出於穆吉塔巴。根據《BBC》報導，穆吉塔巴向伊朗人民發表的第一份演說，是透過國家電視台主持人代為傳達的，自從他被任命為最高領袖以來，都還沒露過臉，或被拍攝、錄影。多名伊朗居民坦言，不認為這真的是他發表的聲明，質疑現在究竟是誰在治理這個國家：「我覺得控制權掌握在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）手中。」還有些接受《BBC》波斯語頻道採訪的伊朗人透露，穆吉塔巴的知名度本來就不高，人民對他的了解很少，公開聲明非但沒有讓大眾更清楚了解他的狀況，反而對他的傷勢（據悉在228的空襲中受傷）更加疑惑。報導提到，由於伊朗政府實施網路封鎖，要與伊朗境內聯繫很困難，但他們當中有些人能夠透過星鏈之類的手法，短暫與外界連絡上，《BBC》已對這些受訪者進行了匿名處理，以保護他們的安全。1位居住在首都德黑蘭衛星城市卡拉季（Karaj）的30多歲伊朗男子表示，現在的局勢已經表明，無論誰是伊朗伊斯蘭共和國的領導人，這個神權政府都是一樣的固執：「全世界都應該明白了，他們無法與這個政權打交道」，甚至尖銳的評價穆吉塔巴「比他父親（哈米尼）還沒有用」。原文連結：