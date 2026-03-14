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美媒《華爾街日報》13日報導稱，隨著伊朗持續封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），五角大廈正在向中東地區，調派更多海軍陸戰部隊和軍艦。報導引述3名美國官員說法，稱美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准美軍中央司令部（U.S. Central Command）請求，派遣1個兩棲戒備群及附屬的海軍陸戰遠征隊，該部隊通常由數艘軍艦和5000名海軍陸戰隊員組成。報導並提到，派駐日本的美軍「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲攻擊艦及其搭載的戰隊也正前往中東，但不清楚這是否屬於上述增派兵力的一部分；不過有分析認為，由於伊朗近期加強在荷姆茲海峽等關鍵航道的襲擊，嚴重影響全球能源市場，美軍此舉意在奪取航道控制權。中東戰事持續緊張之際，另外2名美國官員也向《華爾街日報》透露，有5架美國空軍加油機，在沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）遭到攻擊而受損。據官員所述，這些加油機是在伊朗對該基地發動飛彈攻擊時被擊中，雖然受損但沒有完全報廢，正在維修中，事件也並未造成人員死亡。原文連結：