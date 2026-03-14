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街頭巷尾愈來愈多只有1人經營的文青咖啡店，或是「校長兼撞鐘」的微型工作室。勞動部提醒，《勞工職業災害保險及保護法》已全面擴大納保範圍，即便只有1個人也要納入申報加保，確保工作遇意外受到保障；雇主違反，可處2至10萬元罰鍰，且保險人於發給保險給付後也將令投保單位限期繳納。《災保法》第6條規定，受僱於領有執業證照、依法辦理登記、設有稅籍或經主管機關核發聘僱許可雇主之勞工，皆為勞工職業災害保險的強制納保對象，即使是僅僱用1名員工的「微型企業」或「個人工作室」，雇主也必須在勞工到職當日為其申報加保。若勞工不幸發生職業災害事故，可獲得保險給付保障，雇主也可抵充《勞基法》上的職災補償責任，有效分散經營風險，達成勞資雙贏。如果雇主違反規定，除依《災保法》第96條規定，處2至10萬元罰鍰外，保險人於發給保險給付後也將令投保單位限期繳納。現在加保管道多元且便利，雇主可多加利用勞動部勞工保險局線上申報系統辦理，簡單幾個步驟就能為員工點亮職場安全的明燈。