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▲鄧佳華（右）與前女友簡簡（左）分道揚鑣。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華愛新歡「來心」！當街相擁親熱

▲鄧佳華（左）與來心（右）街上相擁、牽手，不顧眾人眼光高調放閃。（圖／翻攝自鄧佳華Threads）

情人節喜訊！「FBI帥哥」網紅鄧佳華今年1月9日服刑完畢，感情動態話題延燒，去年7月遭前女友簡簡分手後，如今再爆新戀情，與網紅「來心」公然相擁、牽手、撫臉放閃，並雀躍喊道女方買了近4千元外套送自己，一連串舉動引來網友議論，紛紛出現「他都幸福了，我還在單身」、「鄧佳華都有女友了，你們勒」等留言。鄧佳華活躍於社群Threads，自本月以來，曬出許多與「來心」的互動影片，內容包括帶她吃酸菜魚、摸臉、相擁及西門町「公主抱」等親暱舉動，並自稱請客放閃，高調宣告新戀情，甚至有網友拍到到鄧佳華熱吻女方的短片，引發熱議。許多網友見狀直呼：「他都幸福了，我還在單身」、「簡簡已哭暈在廁所」、「我想罷免月老了」、「鄧佳華都有女友了，你們勒」、「牙寶這麼夯，現在真的流行醜萌」、「怎麼把到的求教學」、「只能羨慕，哥就是帥」、「世界會有奇蹟的。」回顧鄧佳華的情感路，去年9月於獄中寫下親筆信，表示切割簡簡、拿回備用機，之後開始向另一直播主「米拉」告白：「當時我不該花心，沒有好好愛著珍惜妳追求妳，我真的很對不起妳。鄧佳華我這一生只愛米拉。」言辭相當霸氣。手寫信曝光後，網友也開始好奇米拉身分，並抨擊鄧佳華，「怎麼又換個女生咧？你不是最愛簡簡？三心二意的男人」、「在監獄不忘發春」、「到了監獄還是死性不改」，如今他又搭上新歡，真實狀況宛如羅生門，實在讓人看得霧煞煞。