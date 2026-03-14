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▲陳子強年輕時模樣帥氣，曾被網友稱為台灣超級帥哥之一。（圖／摘自陳子強 鋼絲團FB）

陳子強稱糾紛交給法律處理 親密對話疑打臉說法

歐洲雙人旅行 14天行程留下多地回憶

明華園第三代藝人陳子強近日捲入感情與合作糾紛風波，對象是一名女企業家B小姐，先前他被爆出，2人因感情問題與文創商品合作出現爭議，甚至可能對簿公堂。陳子強日前出席戲劇記者會時，面對媒體追問否認曾與對方交往，並表示「交不交往不重要」，同時強調相關爭議已進入司法程序，將交由公司與律師處理。對此，女總裁友人再度反擊，曬出親密對話打臉陳子強。根據《鏡週刊》報導，在公開活動上被問及感情問題時，陳子強多次回應兩人關係並非外界所認為的情侶，並反覆表示感情是否成立並不是重點，他指出目前與B小姐之間的爭議已經進入司法程序，因此相關細節不方便多談，希望外界尊重法律程序，未來會由公司與律師統一對外說明。不過，B小姐方面則透過友人A先生提供多張對話截圖，內容顯示兩人互動相當親暱，其中一張截圖中，陳子強傳送一張名為「勇男橋」的照片並寫下：「找到我們定情的橋！」另有對話顯示他唱情歌表達心意，除此之外他也曾稱讚對方是「霸氣女總裁」，並附上親吻貼圖示愛，這些對話曝光後，被認為與他在記者會上的說法出現落差。A先生還透露，去年11月3日陳子強與B小姐曾展開一趟為期14天的歐洲雙人自由行，行程從台灣出發，造訪巴塞隆納、馬賽、熱那亞、羅馬與西西里島等城市，兩人甚至搭乘地中海郵輪旅行，這趟行程留下不少共同回憶，但回台約2個月後，陳子強態度逐漸轉為冷淡，最終由B小姐主動提出分手。除了感情問題外，陳子強與女總裁2人之間還涉及文創商品合作糾紛，據A先生提供的對話內容顯示，陳子強曾提議合作推出文創咖啡禮盒，甚至表示若造成困擾，願意把500盒商品全部買下並承諾協助處理，然而B小姐方面指控相關承諾最後並未履行，讓整起事件演變為感情與商業合作交織的複雜糾紛。