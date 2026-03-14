YouTuber「Andy老師」與家寧去年3月因頻道「眾量級」收益鬧翻，男方與女方、女方家人對簿公堂，官司持續進行中，Andy應得錢財仍未有下落，昨（13）日他上架新片，沒想到赴泰國清邁獨旅又被騙，上網預訂課程被迫取消，無奈至極，所幸Andy重拾心情，接連於當地跟大象互動、享受特殊按摩、泰式舞蹈等，甚至體驗高空飛行傘時嚇破膽，一度大叫：「我感覺我快死掉了！趕快放我下去！」
Andy赴泰國清邁獨旅！討錢不成又被騙
Andy昨於頻道上傳最新影片「我在清邁突破人生瘋狂底線！」，獨自赴泰國清邁解鎖各種人生清單的他，玩遍當地景點打卡、拳擊運動、特殊按摩療法等等，「在台北每天生活節奏好快好快，這邊完全不一樣，真的是愛上這裡了！」
隔日，Andy一早上網預訂「清邁叢林飛躍」體驗，原預定集合時間是上午11時，可他遲遲等不到接送車，聯繫客服也解決無果，他傻眼愣了愣：「我好像在國外被騙了，可能是這個今天感覺不對，不適合玩這個設施」，被迫更改行程。
所幸，Andy很快地調適心情，再繼續參與了大象體驗營、一對一泰式舞蹈等，玩到高空飛行傘時更嚇破膽，驚聲尖叫喊：「我感覺我快死掉了！趕快放我下去！」事後感到滿足，期望揮別過去往事，藉此趟旅程充電，成為更勇敢的人。
🔺資料來源－
Andy老師YouTube
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Andy昨於頻道上傳最新影片「我在清邁突破人生瘋狂底線！」，獨自赴泰國清邁解鎖各種人生清單的他，玩遍當地景點打卡、拳擊運動、特殊按摩療法等等，「在台北每天生活節奏好快好快，這邊完全不一樣，真的是愛上這裡了！」
隔日，Andy一早上網預訂「清邁叢林飛躍」體驗，原預定集合時間是上午11時，可他遲遲等不到接送車，聯繫客服也解決無果，他傻眼愣了愣：「我好像在國外被騙了，可能是這個今天感覺不對，不適合玩這個設施」，被迫更改行程。
🔺資料來源－
Andy老師YouTube