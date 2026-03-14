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副總統蕭美琴今（14）日上午以錄影方式，為外交部於紐約舉辦之「台灣性別平等週－台灣女力文化之夜」活動致詞時。蕭表示，台灣雖然非聯合國會員國，但一直以具體行動證明對人權的承諾不分國界。她說，性別平等在台灣不僅是單一政策，更是國家治理的核心原則，未來也會持續推動改革、強化整體韌性，並與全球夥伴緊密合作，共同打造一個「不遺漏任何人」的世界。蕭美琴指出，台灣目前雖非聯合國會員國，但在國際社會中始終是一股重要的良善力量，每年此時，台灣都與「聯合國婦女地位委員會」（CSW）並肩合作，以具體行動證明台灣對人權的承諾不分國界。蕭美琴提到，在台灣，性別平等不僅是單一政策，更是國家治理的核心原則，自2012年將《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）國內法化以來，台灣已建立一套以性別統計與性別預算為核心的透明框架。蕭美琴表示，台灣以堅定的決心面對各項新興挑戰。2025年3月，台灣正式啟動首部整合司法與行政體系的「性別暴力防治國家行動計畫」，從強化「性影像處理中心」以打擊數位性別暴力，到強化雇主的預防責任並建置更公正的職場通報系統，正編織一張綿密的社會安全網。此外，蕭美琴說，台灣正見證社會規範的韌性轉型，隨著男性申請育嬰留停的比例提高11.2%，照顧責任正從傳統的「女性義務」，轉化為家庭與社會的「共同責任」。「台灣的進步根植於對民主價值的堅持！」蕭美琴說，在2025年經濟合作暨發展組織（OECD） 的「社會習俗性別指數」（SIGI）中，台灣名列全球第6及亞洲第1；這項榮耀屬於台灣充滿活力的公民社會，以及韌性十足的台灣人民。蕭美琴強調，一個社會的強大與否，取決於其如何照顧最脆弱的成員，未來，台灣將持續推動改革、強化整體韌性，並與全球夥伴緊密合作，共同打造一個「不遺漏任何人」的世界。