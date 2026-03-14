美國與以色列上（2）月28日聯手對伊朗發動攻擊後，伊朗隨即動用地對地飛彈與無人機展開反擊，攻勢波及多個中東國家。外交部今（14）日表示，2名旅居巴林國人經陸路前往沙烏地阿拉伯首
都利雅德，搭乘昨日下午自利雅德起飛的日本政府包機撤離，外交部對日本政府友我情誼及對我國人協助表達誠摯謝意。
外交部表示，中東區域衝突仍未降溫，
外交部及我國駐中東地區相關駐處持續協助國人離境返國。 經外交部及相關館處積極聯繫及對外協調，我國駐巴林代表處12日派員全程陪同2名旅居巴林國人經陸路前往沙烏地阿拉伯首 都利雅德，繼於駐沙國代表處協助下， 搭乘昨日下午自利雅德起飛的日本政府包機，並於今日上午順利抵達東京成田機場。
外交部對日本政府友我情誼及對國人協助表達誠摯謝意。
台灣與日本同為印太區域共享民主、自由及人權普世價值的夥伴， 此次合作充分展現雙邊在緊急危難時相互扶持的真摯友誼。
外交部及中東地區駐外館處將持續透過安全妥適的管道，
提供有意離境的僑胞及國人必要協助。外交部也再次提醒國人， 出國前請務必登錄領事事務局「旅外國人動態網頁」， 並隨時關注駐外館處發布的安全資訊，以利政府在緊急狀況發生時， 能第一時間與國人取得聯繫並提供協助。
國人如果在以色列及中東等衝突地區遇危難或緊急事故，
請撥打以下專線：
1. 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-
275-204；
2. 我國駐巴林臺北貿易辦事處急難救助電話：+973-
39655139；
3. 我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+
968-99449875；
4. 我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-
66565762；
5. 國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，
請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話： +966-505-223-725；
6. 國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，
請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645- 3018；
7. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-
085-095，以獲得必要協助。
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外交部對日本政府友我情誼及對國人協助表達誠摯謝意。
外交部及中東地區駐外館處將持續透過安全妥適的管道，
國人如果在以色列及中東等衝突地區遇危難或緊急事故，
1. 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-
2. 我國駐巴林臺北貿易辦事處急難救助電話：+973-
3. 我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+
4. 我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-
5. 國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，
6. 國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，
7. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-
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