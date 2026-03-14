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▲首度執掌國家隊兵符的傳奇球星普侯斯，在調度上展現出十足的自信。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中，以10：0橫掃韓國隊、強勢挺進四強的多明尼加共和國，已展現出志在奪冠的強大實力。在賽後的官方記者會上，主帥普侯斯（Albert Pujols）絲毫不保留，直接宣布四強準決賽的先發重任，將交給擁有美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）生涯73勝經驗的右投塞維里諾（Luis Severino）。多明尼加在八強賽中表現盤石，先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）與後援的阿布瑞尤（Albert Abreu）合力封鎖韓國隊打線，不僅達成完封，更因提前扣倒勝出，讓牛棚戰力得到充分休息。普侯斯教練對此表示滿意，認為這樣的節奏讓球隊在準備準決賽時更具餘裕。現年32歲的塞維里諾大聯盟資歷顯赫，曾在洋基隊時期投出單季19勝的頂尖成績。雖然一度受托米約翰手術影響陷入低潮，但2024年在大都會隊東山再起奪下11勝，去年效力運動家隊也有穩定貢獻。塞維里諾在本屆WBC小組賽對決荷蘭時曾擔綱先發，當時投4局僅失1分，狀況維持得相當理想。面對即將對壘美國與加拿大之戰的勝方，這支星光熠熠的「明星軍團」選擇將球交給這位經驗豐富的右投，目標直指繼2013年後，時隔三屆再度奪回世界第一的王座。首度執掌國家隊兵符的傳奇球星普侯斯，在調度上展現出十足的自信。他強調，塞維里諾不僅擁有實力，更有在大型比賽中對抗強敵的心理素質。隨著多明尼加率先安抵四強，全球棒球迷都在關注這支戰力滿點的強權，能否在塞維里諾的帶領下重返榮耀。