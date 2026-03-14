美國總統川普（Donald Trump）當地時間13日傍晚在社群媒體上發文，聲稱已指示美軍，大舉轟炸伊朗的哈爾克島（Kharg Island），徹底摧毀島上所有軍事目標，但暫時放過島上的石油基礎設施，並放話如果伊朗或任何其他國家，繼續干擾荷姆茲海峽的船舶自由安全，不排除改變這項決定。有分析指出，在國際油價因中東緊張持續波動之際，川普的舉動像是在「加大賭注」，以掌控主動權。
位於卡達的《半島電視台》引述休士頓大學能源經濟學家希爾斯（Ed Hirs）的看法，認為美國對哈爾克島的攻擊，將進一步擾亂伊朗的石油出口，儘管川普號稱有「避開」島上的石油基礎設施，但哈爾克島本身就是一座非常小的島嶼，他無法想像石油出口系統真的沒受到半點影響。
希爾斯警告，若伊朗的石油出口能力真受到永久性損害，伊拉克、科威特等國又處於停擺狀態，這場戰爭遲遲不打完，油價繼續上漲是預料中的事，還特別點名將對「亞洲經濟體」造成沉重打擊，因為它們是原油和成品油的巨大進口國。
《半島》指出，哈爾克島雖是個面積僅有22平方公里（約8.5平方英里）的珊瑚礁島，卻是伊朗無可爭議的經濟支柱、是伊朗石油帝國「跳動的心臟」，該國90%的重要原油出口都在這裡加工，每年多達9.5億桶，也因為該島的重要地位，伊朗實施嚴格的安全措施，使該島被稱為「禁島」。正因為伊朗90%甚至更多的石油都是經由哈爾克島出口，如果美國決定打擊石油基礎設施，那影響將遠勝於打擊島上的伊朗軍隊。
分析認為，伊朗的主要籌碼是控制荷姆茲海峽、影響石油價格，這已不是什麼秘密，而現在川普的舉動顯然是在加大賭注，就像在說：「如果你不這樣做，不開放荷姆茲海峽，我就摧毀你的石油工業」，透過採取進一步行動，試圖重新掌握主動權。
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希爾斯警告，若伊朗的石油出口能力真受到永久性損害，伊拉克、科威特等國又處於停擺狀態，這場戰爭遲遲不打完，油價繼續上漲是預料中的事，還特別點名將對「亞洲經濟體」造成沉重打擊，因為它們是原油和成品油的巨大進口國。
《半島》指出，哈爾克島雖是個面積僅有22平方公里（約8.5平方英里）的珊瑚礁島，卻是伊朗無可爭議的經濟支柱、是伊朗石油帝國「跳動的心臟」，該國90%的重要原油出口都在這裡加工，每年多達9.5億桶，也因為該島的重要地位，伊朗實施嚴格的安全措施，使該島被稱為「禁島」。正因為伊朗90%甚至更多的石油都是經由哈爾克島出口，如果美國決定打擊石油基礎設施，那影響將遠勝於打擊島上的伊朗軍隊。
分析認為，伊朗的主要籌碼是控制荷姆茲海峽、影響石油價格，這已不是什麼秘密，而現在川普的舉動顯然是在加大賭注，就像在說：「如果你不這樣做，不開放荷姆茲海峽，我就摧毀你的石油工業」，透過採取進一步行動，試圖重新掌握主動權。
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