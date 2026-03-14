春分節氣將至，氣候逐漸回暖，線上服飾開始出清換季，正是撿便宜的好時機。有最狂平價服飾之稱的NU V，因營運調整即將併入NET，只能下單至3月19日上午10時，全站祭出1件4折，女生洋裝最低132元。而另一家平價服飾CACO絕版品限時出清更好買，原先貴森森破千元的聯名款都只要3百多元，女生上衣最低105元。NET線上也發動半價攻勢，大人小孩衣服、鞋包配件一律5折。
平價服飾NU V併入NET！官網倒數剩5天
平價服飾品牌NU V主打百元出頭高CP值，在小資族與媽媽族群間相當受歡迎，被稱為「挖寶聖地」。其實NU V是服飾品牌NET於2020年推出的網路品牌，採線上銷售模式，全台沒有實體門市。由於省去實體店面營運成本，NU V價格相當親民，價格比部分NET門市商品更便宜，近幾年在市場上擁有高討論度。
不過NU V近日宣布因營運調整，將自2026年5月1日起整併至NET通路販售，未來將由NET持續提供平價時尚商品。而NU V官網最後下單時間為3月19日上午10時，之後將停止營運，等於挖寶只剩最後倒數5天。
NU V全站出清「1件4折」！春夏洋裝132元
NU V販售商品涵蓋男裝、女裝、童裝與嬰兒服，至3月19日10:00最後接單前，全站祭出「1件4折」線上最後出清，降幅較大的外套、百元小白鞋都已被掃光。不過之前天氣冷，還有許多女性春夏洋裝有貨，想最後搶買別錯過。
像是春夏必備的女生短裙128元、透紗洋裝132元、長裙136元、吊帶裙140元、褲裙148元、連身裙184元，全部都低於200元有找；而100%純棉的2WAY兩穿洋裝、可前後兩穿有不同造型，也從原價500元一口氣降至200元。
🟡NU V出清狂降4折一次看
◾NU V女裝4折
◾NU V男裝4折
◾NU V童裝4折
◾NU V嬰兒服裝4折
CACO絕版品3折超好買！千元聯名款只要300元出頭
若是NU V出清斷貨買不夠，台灣最大的美式授權服飾品牌CACO，官網至4月1日上午11時前也有絕版品「2件3折」好康活動，其中還有許多貴森森的卡通聯名款，一律下殺3折價，促銷品項超過800款更好挑。
女性背心、上衣最低只要105元，短裙177元、洋裝207元；無論大人或小孩的大學T都從890元降至267元；原價破千元的毛衣下殺到每件327元，小孩超愛的酷洛米外套，原價是1390元，之前若捨不得買，現在跌至每件417元，衣櫃空間夠大也能先買起來，明年冬天繼續穿。
CACO在許多百貨都有設櫃，卡通聯名服飾如Disney、三麗鷗等非常吸引人，但也因為是正版授權聯名，原先單價都要近千元，趁著這次3折入手實在降價很有感。《NONEWS今日新聞》記者之前曾在門市買過瑪麗貓大學T，當時花了快800元，現在活動價只要297元。
📍CACO官網絕版品2件3折專區
NET官網零碼出清中！任選5件「一律半價」
平價服飾NET目前也在官網推出零碼出清，任選5件就可一律全享5折價，包括兒童中筒襪平均每雙21元、休閒鞋199元、墨鏡79元、包款99元等，合計出清商品超過300款，除了大人小孩的衣服之外，還有包款、鞋款、髮飾、圍巾、皮帶等配件，也是補貨絕佳機會，《NOWNEWS》整理必買亮點一次看。
📍NET官網零碼出清、5件5折專區
資料來源：NU V、CACO、NET
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平價服飾品牌NU V主打百元出頭高CP值，在小資族與媽媽族群間相當受歡迎，被稱為「挖寶聖地」。其實NU V是服飾品牌NET於2020年推出的網路品牌，採線上銷售模式，全台沒有實體門市。由於省去實體店面營運成本，NU V價格相當親民，價格比部分NET門市商品更便宜，近幾年在市場上擁有高討論度。
不過NU V近日宣布因營運調整，將自2026年5月1日起整併至NET通路販售，未來將由NET持續提供平價時尚商品。而NU V官網最後下單時間為3月19日上午10時，之後將停止營運，等於挖寶只剩最後倒數5天。
NU V販售商品涵蓋男裝、女裝、童裝與嬰兒服，至3月19日10:00最後接單前，全站祭出「1件4折」線上最後出清，降幅較大的外套、百元小白鞋都已被掃光。不過之前天氣冷，還有許多女性春夏洋裝有貨，想最後搶買別錯過。
像是春夏必備的女生短裙128元、透紗洋裝132元、長裙136元、吊帶裙140元、褲裙148元、連身裙184元，全部都低於200元有找；而100%純棉的2WAY兩穿洋裝、可前後兩穿有不同造型，也從原價500元一口氣降至200元。
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◾NU V男裝4折
◾NU V童裝4折
◾NU V嬰兒服裝4折
若是NU V出清斷貨買不夠，台灣最大的美式授權服飾品牌CACO，官網至4月1日上午11時前也有絕版品「2件3折」好康活動，其中還有許多貴森森的卡通聯名款，一律下殺3折價，促銷品項超過800款更好挑。
女性背心、上衣最低只要105元，短裙177元、洋裝207元；無論大人或小孩的大學T都從890元降至267元；原價破千元的毛衣下殺到每件327元，小孩超愛的酷洛米外套，原價是1390元，之前若捨不得買，現在跌至每件417元，衣櫃空間夠大也能先買起來，明年冬天繼續穿。
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平價服飾NET目前也在官網推出零碼出清，任選5件就可一律全享5折價，包括兒童中筒襪平均每雙21元、休閒鞋199元、墨鏡79元、包款99元等，合計出清商品超過300款，除了大人小孩的衣服之外，還有包款、鞋款、髮飾、圍巾、皮帶等配件，也是補貨絕佳機會，《NOWNEWS》整理必買亮點一次看。
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