我是廣告 請繼續往下閱讀

台股本周震盪走勢緩和，終場收在33400.32點，本週台股週線下跌199.22點，週線跌幅0.59%。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，可趁行情震盪時，聚焦技術與產品具競爭力產業與個股，如晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、電子零組件等。台股週線跌勢縮小，但從法人資金動向來看，外資連續2週賣超千億元以上的水準，本週外資持續調節2378.67億元，自營商也第3週減持698.09億元，僅有投信法人連續買超5週299.45億元，三大法人合計賣超2777.31億元。郭明玉指出，目前全球緊盯美伊雙方戰事發展，包含伊朗針對荷姆茲海峽封鎖狀況，以及中東地緣衝突對能源供給中斷時間等，隨著戰事惡化風險增與油價飆升引發的通膨轉向擔憂，先前驅動市場多頭的科技類股面臨回撤壓力，不僅美股漲勢暫歇，也造成台股市場投資信心下滑。不過，郭明玉認為，只要戰事不再擴大，特別是能源價格若能回跌，在全球景氣加速擴張與獲利成長，搭配聯準會維持穩定且寬鬆的貨幣政策環境，預料為後續股市表現提供穩固支撐。而台股作為全球AI價值鏈的核心節點，受惠於供應鏈移轉分工與先進封裝、液冷散熱、高速網通等算力相關零組件瓶頸所帶動的強勁需求，中長期成長動能更為明確。她進一步分析，近期盤面熱門的光通訊族群，受惠於AI以及五大雲端資料供應商推動需求面高速成長，包括雷射、光收發器、DSP和光纖等元件需求同步成長；根據預估，800G光模組市場從2025年至2030年將維持超過40%的年複合成長率，CPO技術則於2026年開始初步放量，至2030年市場規模預計達100億美元。另外，郭明玉表示，今年市場預估台股企業獲利可望達26.5%，其中電子與金融族群皆有機會延續雙位數成長，傳產則能受惠低基期將重返成長表現，都是台股支撐多頭表現重要因子。雖然在評價與籌碼面之雙重壓力，可能限制短線指數表現空間，但反而可趁行情震盪時，聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，科技股不妨以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件如電源、散熱、CCL／PCB等為重點布局類股。