我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李樂詩（如圖）2021年確診乳癌，為保住性命切除乳房。（圖／翻攝自李樂詩IG＠ joycelee88）

李樂詩抗乳癌胸部全沒！淚拒再手術：受夠了

▲李樂詩（如圖）拒絕再接受手術：「已經受夠，不想再做！」（圖／翻攝自李樂詩IG＠ joycelee88）

52歲香港歌手李樂詩（Joyce）2021年證實罹患乳癌，切除乳房以保性命，從此淡出演藝圈，近日她接受鍾慧冰YouTube頻道節目訪問，還原當時多次乳房重建手術、全身麻醉仍失敗等經過，植入的組織擴張器幾乎移到了腋下，既瘀青又疼痛，李樂詩嘆道：「我覺得要接受，我依然還是這麼漂亮！」並放棄再動手術：「已經受夠了，不想再做。」讓人聽了心疼不已。李樂詩曾因演唱戲劇《真情》主題曲紅極一時，無奈她在2021年確診乳癌，為保住性命，歷經掙扎後毅然決定切除雙側乳房，原以為摘除病灶能重獲新生，沒想到後續為了恢復外觀而進行的重建手術，使其陷入另一場難以忍受的惡夢。李樂詩近日在網路節目受訪時透露，當時植入的組織擴張器嚴重移位滑落至腋下，引發大片瘀青與劇烈疼痛，雖然醫師緊急動刀取出並嘗試重新置入，最終仍以失敗收場，反覆經歷嚴重感染、發炎與多次全身麻醉折磨，讓李樂詩身心俱疲。無休止的皮肉痛讓李樂詩澈底心灰意冷，「我覺得要接受，我依然還是這麼漂亮」，並堅定拒絕再接受手術：「已經受夠，不想再做！」放棄再接受任何重建療程，面對失去女性特徵的打擊，她選擇豁達放下，如今成了平胸，自己依然美麗。李樂詩2008年與美籍華人男友成婚並育有3子，抗癌低潮期間，家人成了最堅強的後盾，她強調公開私密病情絕非為了博取同情，而是期盼藉此呼籲女性正視健康，別等病入膏肓才後悔，目前李樂詩持續休養，深信自己有朝一日能再次登台。