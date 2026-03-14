「2026年新北市萬金石馬拉松」將於3月15日開跑，會場就在新北市萬里區太平洋建設第二停車場。新北市政府表示，賽事分為全馬組（42.195 km）與挑戰馬組（10 km），活動將於6:00正式開始。《NOWNEWS》整理分組開跑時間、路線，還有交通接駁、交通管制與成績查詢處等資訊一次看。
🟡「2026年新北市萬金石馬拉松」主要資訊：
競賽時間：3月15日，6：00開始至13:00
競賽會場：新北市萬里區太平洋建設第二停車場
官網：新北市萬金石馬拉松官網、新北市萬金石馬拉松臉書
🟡「2026年新北市萬金石馬拉松」分組與開跑集合時間、路線：
📍全馬組（42.195 km）：
集合時間：06:00
開跑時間：06:30 起跑
時程：約6小時
路線：起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
📍挑戰馬組（10 km）：
集合時間：06:20
開跑時間：06:50 起跑
時程：約1小時40分
路線：起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
🟡「2026年新北市萬金石馬拉松」成績查詢：
從官網進入查詢平台，輸入姓名或號碼布即可
🟡「2026年新北市萬金石馬拉松」交通資訊：
📍自行開車：
一、北二高路線：經由北二高下萬里交流道 → 左轉基金公路 → 經萬里至翡翠灣
二、中山高路線：經由中山高下八堵交流道 → 左轉基金公路 → 經萬里至翡翠灣
📍大眾運輸工具：
一、國光客運：搭乘國光客運1815【台北－金青中心】，至翡翠灣站下車。
二、基隆客運：搭乘基隆客運862【基隆－金山】，至翡翠灣站下車。
三、淡水客運：搭乘淡水客運862【淡水－金山】，至翡翠灣站下車。
📍接駁車：
包含台北車站東3門、國光客運板橋客運站、金山立體停車場都將設置接駁車，主辦單位提醒跑者記得要攜帶乘車券。
📍停車場資訊：
一、萬里漁港區域：路外停車場
二、獅頭路區域：獅頭路往海邊會場方向單向停車
三、中福路區域：沿線兩側
四、白宮行館區域：白宮行館前 台2線兩側道路開放停車
五、鎮北宮區域：往鎮北宮上山道路開放單邊停車
六、田玉路區域：玉田路沿線兩側
🟡「2026年新北市萬金石馬拉松」交通管制：
賽事期間台2線部分路段將封閉作為賽道，基隆往淡水方向車輛將改行對向車道單線調撥行駛；淡水往基隆方向則採調撥單線雙向通行，車道縮減，請用路人減速慢行。
新北交大也提醒，由於車輛不得穿越賽道，磺港地區居民往返金山市區，建議改行磺港路及磺清路右側聯絡道路，由社寮聯絡道路銜接進入金山市區。
此外，賽事當天清晨5時30分至上午8時30分，金山區中山路、環金路口至環金路、清水路16巷口（萬里往石門方向）將實施全線封閉，金山市區橫向道路也同樣無法穿越，建議民眾由中山路往三界壇路，經法鼓路銜接台2線石門往萬里方向通行。
至於萬里區下社路接金山區民生路、磺港路及磺清路通往台2線路口雙向車道屆時也將封閉管制，預計從當天凌晨0時至下午1時30分實施管制，並從上午10時起，隨著選手通過石門區折返點後，逐步撤除賽事布置，分階段恢復通車；金山市區往淡水方向可由環金路銜接台2線，磺港里民眾往金山市區可經由「社寮」替代道路（涵洞）前往。
資訊來源：新北市萬金石馬拉松官網、新北市萬金石馬拉松臉書、新北市政府
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競賽時間：3月15日，6：00開始至13:00
競賽會場：新北市萬里區太平洋建設第二停車場
官網：新北市萬金石馬拉松官網、新北市萬金石馬拉松臉書
🟡「2026年新北市萬金石馬拉松」分組與開跑集合時間、路線：
📍全馬組（42.195 km）：
集合時間：06:00
開跑時間：06:30 起跑
時程：約6小時
路線：起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
集合時間：06:20
開跑時間：06:50 起跑
時程：約1小時40分
路線：起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
從官網進入查詢平台，輸入姓名或號碼布即可
🟡「2026年新北市萬金石馬拉松」交通資訊：
📍自行開車：
一、北二高路線：經由北二高下萬里交流道 → 左轉基金公路 → 經萬里至翡翠灣
二、中山高路線：經由中山高下八堵交流道 → 左轉基金公路 → 經萬里至翡翠灣
📍大眾運輸工具：
一、國光客運：搭乘國光客運1815【台北－金青中心】，至翡翠灣站下車。
二、基隆客運：搭乘基隆客運862【基隆－金山】，至翡翠灣站下車。
三、淡水客運：搭乘淡水客運862【淡水－金山】，至翡翠灣站下車。
📍接駁車：
包含台北車站東3門、國光客運板橋客運站、金山立體停車場都將設置接駁車，主辦單位提醒跑者記得要攜帶乘車券。
一、萬里漁港區域：路外停車場
二、獅頭路區域：獅頭路往海邊會場方向單向停車
三、中福路區域：沿線兩側
四、白宮行館區域：白宮行館前 台2線兩側道路開放停車
五、鎮北宮區域：往鎮北宮上山道路開放單邊停車
六、田玉路區域：玉田路沿線兩側
賽事期間台2線部分路段將封閉作為賽道，基隆往淡水方向車輛將改行對向車道單線調撥行駛；淡水往基隆方向則採調撥單線雙向通行，車道縮減，請用路人減速慢行。
新北交大也提醒，由於車輛不得穿越賽道，磺港地區居民往返金山市區，建議改行磺港路及磺清路右側聯絡道路，由社寮聯絡道路銜接進入金山市區。
此外，賽事當天清晨5時30分至上午8時30分，金山區中山路、環金路口至環金路、清水路16巷口（萬里往石門方向）將實施全線封閉，金山市區橫向道路也同樣無法穿越，建議民眾由中山路往三界壇路，經法鼓路銜接台2線石門往萬里方向通行。
至於萬里區下社路接金山區民生路、磺港路及磺清路通往台2線路口雙向車道屆時也將封閉管制，預計從當天凌晨0時至下午1時30分實施管制，並從上午10時起，隨著選手通過石門區折返點後，逐步撤除賽事布置，分階段恢復通車；金山市區往淡水方向可由環金路銜接台2線，磺港里民眾往金山市區可經由「社寮」替代道路（涵洞）前往。