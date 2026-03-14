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▲台灣4G體驗相當好，即便5G落地多年，但還是有不少人還在使用4G。（圖／記者周淑萍攝）

中華電信最划算的替代方案

▲網路門市「特選4G 599優惠方案」，為4G不降速吃到飽方案。（圖／螢幕截圖）

🟡中華電信

▲中華電信3月資費。（圖／翻攝官網）

🟡遠傳電信 新辦、攜碼優惠

▲遠傳電信3月4G吃到飽方案表。（圖／翻攝官網）

▲台灣大哥大4G方案，針對新客、攜碼都有優惠。（圖／翻攝官網）

從2017年母親節開始，台灣電信市場掀起一場499之亂，4G不降速網路速度只要499元資費，當時有相當多人解約高額資費申辦，但4G 499不降速方案確定會走入歷史，《NOWNEWS》記者日前在中華電信媒體活動上詢問中華電信個人家庭分公司總經理胡學海，確認走入歷史。其實遠傳、台灣大哥大也都退場，但網路門市新客戶、攜碼或是續約有加碼送優惠，攤提回去，一個月其實還是499元，甚至更低的費用，可說是隱藏版的4G 不降速吃到飽方案。三大電信「4G 499不降速吃到飽」方案檯面上可以說全部退場。胡學海點出目前市場整體呈現衰退，但「旗艦機」卻逆勢成長，可以感受到民眾對於AI應用的需求相當旺盛，促使消費者在換機時更傾向直接選擇旗艦機款，資費選擇上勢必會傾向5G的使用情境。根據《NOWNEWS》記者實際查看，目前的中華、遠傳、台灣大哥大4G 499都為「限速吃到飽」方案，限制在21 Mbps網速裡，想要擁有以往不降速吃到飽，就需要改為599~ 699資費。以中華電信來說，如果是續約需要699資費，但其實網路門市有隱藏版方案，◼︎方案／合約：4G 499元，24個月◼︎上網：4G網路吃到飽，但最高速率21Mbps。官方指出網速用來應付LINE、FB、IG、YouTube、追劇、網購、瀏覽網頁、收發eMail都沒問題。◼︎贈品： Hami Video網紅館前兩個月０元◼︎網內／外／市話：網內前5分鐘免費、網外含25分鐘、市話內含10分鐘免費◼︎方案／合約：限新客，4G 599元，24個月◼︎上網：4G不限速吃到飽◼︎贈品：Hami Video網紅館前兩個月０元◼︎網內／外／市話：網內前5分鐘免費＋45分鐘、網外40分鐘、市話15分鐘◼︎方案／合約：4G 699元，30個月◼︎上網：4G不限速吃到飽◼︎贈品：Hami Video網紅館前兩個月０元◼︎網內／外／市話：網內前5分鐘免費＋45分鐘、網外40分鐘、市話15分鐘◼︎方案／合約：4G 499元／12個月◼︎上網：4G限速21Mbps，吃到飽◼︎贈品：遠傳幣600 或 friDay購物600元 或 帳單折抵50元×6個月（三擇一）Spotify 4 個月免月租費優惠等影音好禮◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘、市話每秒0.11元◼︎折抵後約當月租：如果選擇價值600的贈品，攤提12個月，等於每月可以省5元，約449元／月◼︎方案／合約：4G 499元／24個月◼︎上網：4G限速21Mbps，吃到飽◼︎贈品：全家超商1000元、遠傳幣1200元、friDay購物1500元、加碼送600遠傳幣、5G 99GB流量體驗◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月110分鐘免費、市話每秒0.11元◼︎折抵後約當月租：約437元／月，以friDay購物1500元÷24個月試算◼︎方案／合約：4G 599元／12個月◼︎上網：4G不限速吃到飽◼︎贈品：遠傳幣600 、friDay購物600元、帳單折抵50元×6個月（三擇一）◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘免費、市話每秒0.11元◼︎折抵後約當月租：約549元／月（以600元贈品÷12個月試算）◼︎方案／合約：4G 599元／24個月◼︎上網：4G不限速吃到飽◼︎贈品：全家超商2000元、遠傳幣2400元、friDay購物3000元（三擇一）◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘免費、市話每秒0.11元◼︎折抵後約當月租：約474元／月（以friDay購物3000元÷24個月試算）◼︎方案／合約：4G 699元／24個月◼︎上網：4G不限速吃到飽◼︎贈品：遠傳幣4000◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月200分鐘免費、市話每秒0.11元◼︎折抵後約當月租：約532元／月（以遠傳幣4000元÷24個月試算）🟡台灣大哥大◼︎方案／合約：4G 599元，24個月◼︎上網：4G不限速吃到飽◼︎贈品：新客最高送3000 mo幣、續約送登記送1100 myfone online電子禮券◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘免費、贈每月國內語音通話費$100◼︎折抵後約當月租：約474元／月（以新客mo幣送3000元÷24個月試算）◼︎方案／合約：4G 499元，24個月◼︎上網：4G限速21 Mbps，吃到飽◼︎贈品：新客送1800 mo幣，續約預約登記送1100 myfone online電子禮券◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月25分鐘免費、贈每月語音通話金499◼︎折抵後約當月租：約424元／月（以新客mo幣送1800元÷24個月試算）